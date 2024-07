Es wird heiß in Hessen

Es wird immer wärmer in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Rest der Woche Temperaturen um die 30 Grad. Heute werden bereits 23 bis 27 Grad erwartet. Es wird wechselnd bewölkt sein, wobei nur für den Norden und die Mitte Hessens dem DWD zufolge geringes Schauerrisiko besteht.

Am Donnerstag soll es niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen können auf 28 bis 30 Grad klettern, im Bergland sind bis zu 27 Grad möglich.

Zum Ende der Woche sollen sich auch die wenigen Wolken größtenteils verziehen, laut DWD wird es am Freitag heiter bis sonnig. Nur im Bergland kann es am Nachmittag zu Schauern kommen, die Wahrscheinlichkeit ist den Experten zufolge aber gering. Die Temperaturen könnten die 30-Grad-Marke noch vor dem Wochenende überschreiten - laut DWD sind am Freitag Höchstwerte zwischen 29 und 32 Grad möglich.