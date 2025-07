Nach den heißen Tagen kommt die Abkühlung – und Gewitter

Die tagelange Hitzewelle neigt sich dem Ende zu: Nach Prognosen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) wird es kühler in Bayern – wenn auch nur gering. Die leichte Abkühlung wird den Meteorologen zufolge gebietsweise von Schauern und Gewittern begleitet.

Vor allem heute wird der Sonnenschirm zum Regenschirm: Von Nordwest nach Südost können einzelne Gewitter mit Starkregen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmische Böen um die 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörniger Hagel auftreten. Besonders ab Mittag sollen teils schwere Gewitter Südbayern treffen. Ab dem Nachmittag soll es in Unterfranken wieder viel Sonne geben. Es wird laut DWD kühler mit bis zu 23 Grad in Hochfranken, 24 bis 29 Grad in anderen Regionen und erneut bis zu 32 Grad an der niederbayerischen Donau.

Abkühlung in der Nacht – zum Wochenende wieder viel Sonne

Neben viel Regen gibt es auch einen Lichtblick: Nachts wird es wieder kühler, Wohnungen und Häuser können gelüftet werden und sich abkühlen. Die Werte sinken den Wetter-Experten zufolge auf unter 20 Grad und gelten dann nicht mehr als tropisch.

Der Freitag startet den Angaben zufolge in Südbayern mit Schauern, an den Alpen gibt es Gewitter. Dort bleibt es anfangs teils noch nass, im Rest Bayerns soll es heiter und trocken bleiben – mit Höchstwerten zwischen 24 Grad an den Alpen sowie in Oberfranken und 29 Grad am Untermain. Zum Wochenende soll es wieder wärmer und sonniger werden.