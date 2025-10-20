Ruhiges Herbstwetter vorbei: So wolkenverhangen und regnerisch wird die Woche in Schwaben

Nach verhältnismäßig sonnigen Herbsttagen am Wochenende bestimmt zunehmend ein Mix aus Wolken und Schauern das Wettergeschehen zum Beginn der neuen Woche in Schwaben. Während die Warnungen vor Nebel mit eingeschränkter Sicht weichen, drängen sich mehr und mehr Regenwolken in den Vordergrund. Doch was die Temperaturen angeht, dürfte sich Fans des „goldenen Herbst“ noch etwas freuen: Es bleibt mild im Freistaat.

Wolkenverhangener Wochenstart: Sturmtief bringt kältere Luft

Einen „wechselhaften Wetterabschnitt“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, steht der Region bevor. Grund dafür sei ein Tief, das sich allmählich von den Britischen Inseln her seinen Weg Richtung Bayern bahnt. Entsprechend wolkenverhangen und teils schon von Regen begleitet zeigt sich der Montag in Nordbayern und Schwaben. Allerdings dürfte es laut Prognose bis in den Nachmittag beziehungsweise Abend dauern, ehe tatsächlich ein paar Tropfen vom Himmel fallen.

Die Temperaturen bleiben vergleichsweise mild und belaufen sich DWD-Angaben zufolge auf Tageshöchstwerte von zehn Grad im Frankenwald hin zu 17 Grad am Alpenrand, in Augsburg werden im Laufe des Montags bis zu 13 Grad erreicht. Aber Achtung: Insbesondere in den Höhenlagen der Alpen rechnet der DWD mit stürmischen Böen um die 70 Kilometer pro Stunde aus Süd bis Südwest. Insgesamt werde die durch das Sturmtief bedingte Kaltfront von Montag an auch Bayern mehr im Griff haben.

Unbeständiges Wetter: Bayern erwartet Regen und Wolken

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts folgen von Dienstag ab bis mindestens Donnerstag regenreichere Tage. Die Temperaturen jedoch bleiben zumindest in Augsburg stabil und klettern auf 16 Grad (Dienstag), 14 Grad (Mittwoch) und 15 Grad (Mittwoch).

Vorbote für den weiteren Wochenverlauf dürfte der bereits in der Nacht auf Dienstag erwartete wechselnd bis stark bewölkte Himmel sein. Der Dienstag selbst werde ebenfalls wechselhaft bleiben. Lediglich Bayerns Südosten komme mit Phasen ohne Regen und Wolken daher. In der darauffolgenden Nacht seien keine größeren Auflockerungen zu erwarten, jedoch werde die Temperatur fallen und sich zwischen zehn und fünf Grad einpendeln, so der DWD.

Auch am Mittwoch soll sich daran wenig ändern: Es bleibt tagsüber bei Höchsttemperaturen von 13 bis maximal 17 Grad, gelegentlich soll es regnen, immer wieder Wind aus südlicher Richtung auffrischen. Alles in allem bleibt es in Bayern bewölkt – gelegentliche Schauer und Regen sind zu erwarten.

Der weitere Wochenverlauf soll sich gemäß der Prognose ins Bild der vorausgegangenen Tage fügen: Statt ruhigem Herbstwetter bleibt es wohl wechselhaft, wenn auch tagsüber mild.