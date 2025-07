Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet

Nach einem meist freundlichen Tagesbeginn und hohen Temperaturen wird es ungemütlich in Bayern – Schauer und Unwetter mit Starkregen und Hagel breiten sich aus. Der Sonntag startet «trocken und sommerlich warm» mit Höchstwerten zwischen 26 und 31 Grad, bis dann von Südwesten her ab dem Nachmittag teils kräftige Gewitter aufziehen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte.

Der Schwerpunkt liege in Schwaben im Donaubereich. Ab dem Abend und in der Nacht breiteten sich ostwärts unwetterartige Entwicklungen aus. Nicht ausgeschlossen seien dabei heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel um die zwei Zentimeter und Böen um die 80 Kilometer pro Stunde. Am Montagvormittag seien in Teilen Mittelfrankens sowie Oberschwabens und im nördlichen Franken lokal auch Niederschlagsmengen zwischen 35 und 50 Litern in ein bis drei Stunden möglich.

«Das Ganze sollte morgen bis zum Nachmittag weitgehend nach Osten abziehen», sagte die DWD-Expertin weiter. Doch damit ist das ungemütliche Wetter nicht vorbei: Es bleibt nass und die Temperaturen sinken. «Es wird eine wechselhafte Woche», führte die Meteorologin aus. Am Dienstag wechseln sich laut DWD Sonne und Wolken ab, gebietsweise soll es Schauer geben. Der Mittwoch starte sonnig und trocken, im Tagesverlauf steige die Schauer- und Gewitterneigung.