Schauer und Gewitter am ersten Sommerferienwochenende

Wer sich auf Sonne zum Ferienstart gefreut hat, braucht vielerorts Geduld: Regen und Gewitter bestimmen das Wochenende in großen Teilen Bayerns. Ein Tief bringt Schauer und kühle Temperaturen in den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Bereich der Fränkischen Alb sowie südlich und südöstlich davon sind demnach heute einzelne Gewitter mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um die 60 Kilometer pro Stunde möglich. Vereinzelt sind laut DWD auch unwetterartige Regenmengen um die 30 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.

Mehr Sonne zur neuen Woche

Am Sonntag werden erneut von der Fränkischen Alb nach Süden und Südosten im Tagesverlauf zahlreiche Schauer und einzelne Gewitter erwartet. Nördlich davon soll es meist trocken bleiben und etwas Sonne geben. Die Höchstwerte liegen heute bei 16 bis 22 Grad und am Sonntag bei 17 bis 21 Grad.

Mit der neuen Woche kommt auch die Sonne vermehrt hervor: Am Montag soll laut Prognose von Nordwest nach Südost zunächst ein Regengebiet durchziehen, das zum Nachmittag in aufgelockerte Quellbewölkung mit etwas Sonne übergeht. Am Dienstag soll im Tagesverlauf Regen von Franken nach Süden ziehen. Vormittags erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen Sonne im Süden, nachmittags in Franken. Die Temperaturen steigen leicht an auf Höchstwerte von 18 bis 24 Grad am Montag und 20 bis 25 Grad am Dienstag.