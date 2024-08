Subtropische Meeresluft bringt Hitze zurück nach Bayern

Zum Wochenende wird es im Freistaat aller Voraussicht nach wieder heiß. Die Temperaturen sollen laut einem Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Teilen Bayerns auf bis zu 33 Grad steigen.

Ab Donnerstag ist im Freistaat demnach mit viel Sonne zu rechnen, ein paar Wolken gibt es auch. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad. Am Freitag wird es sommerlich-warm - etwa 25 Grad in Hochfranken und bis zu 31 Grad im östlichen Alpenvorland. Dem DWD-Experten zufolge bringt ein Hochdruckgebiet aus dem Süden subtropische Meeresluft und damit die hohen Temperaturen zurück nach Bayern.

Am Samstag könne es am späten Nachmittag vereinzelt in den Alpen gewittern. Am Sonntag soll dann von Westen Schauer über den Freistaat ziehen. Die Temperaturen sinken voraussichtlich auf 22 bis 25 Grad, im Osten Bayerns werden noch 25 bis 28 Grad erreicht.