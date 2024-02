Trüber Februar-Start in Bayern - Chance auf Wochenendsonne

Der Februar startet im Freistaat mit oft trübem und mildem Wetter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag und Freitag viele Wolken und teilweise Regen.

Am Wochenende soll sich aber stellenweise auch die Sonne zeigen.

Am Donnerstag rechnet der DWD zunächst mit vielen Wolken und verbreiteten Regenfällen. Im Norden Bayerns soll es am Nachmittag dann Auflockerungen geben und es soll trocken bleiben. Die Temperaturen liegen laut DWD bei maximal 4 bis 10 Grad. Dazu wehe vor allem an den Alpen und in den Mittelgebirgen teils starker Wind. In der Nacht zum Freitag werde es mit Tiefstwerten von 1 bis minus 2 Grad frostig und gebietsweise glatt. An den Alpen könne auch Schnee fallen.

Der Freitag bleibt den Wetterexperten zufolge weiter trüb bei Höchstwerten von 3 bis 8 Grad. Dazu soll es zeitweise Nieselregen geben. In Oberfranken und den östlichen Mittelgebirgen sei auch geringer Schneefall möglich.

Ähnlich trüb soll sich das Wetter bei 6 bis 9 Grad am Samstag fortsetzen. Nur in den Alpen kann man sich laut DWD auf meist wolkenloses und sonniges Wetter freuen. Am Sonntag soll auch der Südwesten Bayerns mehr Sonne abbekommen. Im Norden gebe es dagegen weiter viele Wolken und vom Spessart bis zum Bayerischen Wald auch Regen. Die Höchsttemperaturen liegen den Meteorologen zufolge bei 7 bis 13 Grad.

(dpa)