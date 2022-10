Sonnenfinsternis vor allem in Südbayern gut zu sehen

Die partielle Sonnenfinsternis über Deutschland hat auch in weiten Teilen Bayerns viele Beobachter begeistert.

Besonders in Schwaben sowie dem Westen und Norden Oberbayerns sei der Blick auf das Naturschauspiel weitgehend unverstellt gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München am Dienstag. "Aber auch im südlichen Franken und Teilen der Oberpfalz konnte man hin und wieder einen Blick erhaschen", so der DWD-Sprecher weiter.

Wegen dichter Wolken sei die Sicht im Norden und Osten Bayerns auf das Naturspektakel insgesamt nicht ganz so gut gewesen wie im Süden und Südwesten. Die partielle Sonnenfinsternis war dadurch entstanden, dass sich der Mond vor die Sonne geschoben und diese teilweise verdeckt hatte.

(dpa)