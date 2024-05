Starkregen, Sturmböen und Hagel: Gewitter erwartet

Nach freundlichen, sommerlichen Tagen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) insbesondere für die Westhälfte Bayerns teils kräftige Gewitter vorhergesagt.

Wie ein Sprecher am Donnerstag erklärte, bestehe erhöhtes Potenzial, dass in Franken und Teilen Schwabens die Unwetterwarnschwelle überschritten werden könnte.

Ab Donnerstagvormittag bis in die Nacht zum Freitag könne dort lokal in kurzer Zeit bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. In begrenzten Gebieten sei auch Starkregen mit einer Wassermenge von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter möglich. Zu den Gewittern könnten sich laut DWD auch Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Hagel gesellen. Im Osten soll es nur vereinzelt gewittern. Die Temperaturen erreichen verbreitet 22 bis 25 Grad, im Allgäu liegen die Höchstwerte bei 17 bis 21 Grad. In der Nacht zum Freitag sollen sich die Schauer und Gewitter dann abschwächen.

Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen dann viele Wolken und gebietsweise Regen. Am Freitag sinken die Temperaturen auf maximal 13 bis 17 Grad, am Wochenende soll es bei 15 bis 20 Grad wieder etwas wärmer werden. Laut den Meteorologen seien am Samstag im Osten Bayerns erneut einzelne Gewitter möglich.

(dpa)