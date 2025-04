Wetterumschwung in Bayern: Bleibt die frühlingshafte Wende bis Ostern?

Gemeinsam mit dem April setzte auch ein Frühlingshoch „Noemi“ über Deutschland ein. Die Sonne scheint und die Temperaturen klettern hoch, in Franken gar bis 21 Grad. So hatte das Frühjahr 2025 schon die ein oder andere sonnige und zu warme Periode im Programm. Besonders schön wäre es noch, wenn es das Wetter genau dann gut meint, wenn die Feiertage anstehen: an Ostern. Wie hoch stehen die Chancen?

Die Osterferien in Bayern beginnen am 14. und enden am 25. April 2025. Der Karfreitag fällt auf den 18. April, Ostersonntag und Ostermontag auf den 20. beziehungsweise 21. April. Währenddessen fangen die Ferien in Hessen, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein schon am 5. April an. Genau dann, wenn sich der Wind auf nordöstliche Richtungen dreht und kalte Luftmassen polaren Ursprungs in der Höhe nach Deutschland führt. Doch noch ist nicht sicher, ob die Kaltluft tatsächlich Deutschland erreicht oder doch über Osteuropa nach Süden abgeleitet wird. Wenn, dann wird es insbesondere im Osten mit gerade einmal 4 bis 8 Grad kühl. Doch auch in Bayern sinken die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst wieder kurzzeitig ab: In der Nacht zum Sonntag ziehen in Alpennähe und an den östlichen Mittelgebirgen dichte Wolken auf. Im Süden Bayerns wird es eventuell etwas Regen, in Hochlagen Schnee geben. Sonst überwiegend klar. Am kältesten wird es in Oberfranken, hier sinken die Temperaturen auf 2 bis –3 Grad. Steht uns ein kaltes Osterfest bevor?

Wetter Ostern 2025: Langzeitmodelle gehen von milden Temperaturen aus

Eher nicht, geht aus den Wettermodellen hervor. Selbst nach dem leichten Temperaturrückgang zeigen die Wetterdienste aktuell kaum nennenswerte Tiefausläufer in Richtung Mitteleuropa. So sind laut der Langfristprognose von wetter.de zwischen dem 17. und 23. April Werte von bis zu 22 Grad drin. Auch die Prognosen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) deuten frühlingshaftes Wetter ab dem 13. April an. Wichtig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Wetter über so einen langen Zeitraum noch nicht präzise vorauszusagen ist. Es handelt sich mehr um Langzeitmodelle, die ungefähre Prognosen anhand von Wetterdaten abgeben. Konkreter werden die Vorhersagen, je näher die Ostertage rücken. So ist auch in der erweiterten Mittelfrist laut dem Deutschen Wetterdienst im April ein insgesamt leicht unbeständiger sowie windiger Wettercharakter möglich. Zu groß sind die Unsicherheiten des Hochdruckeinflusses noch. Also genauso, wie es das Sprichwort besagt: April, April, der macht, was er will.

Wettervorhersage Ostern: Späte Ostertermine tendenziell wärmer

In den vergangenen Jahren gab es an Ostern nahezu jedes Wetter - von Dauerregen, über heftige Gewitter, Sturm und Schneefall bis zu sommerlichen Temperaturen ist alles möglich, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Grund dafür ist unter anderem der schwankende Zeitpunkt des Osterfests. Der früheste Ostersonntag ist mit dem 22.03. schon Ende März, während der späteste erst auf den 25. April fällt. Das allein sorgt dafür, dass spätere Ostertermine tendenziell eher wärmer sind als die, die Ende März liegen.

Die kältesten Osterfeste gab es 1964, 1977, 2008 und 2013. In diesen Jahren lagen die Höchstwerte nur im niedrigen einstelligen Bereich. Besonders warm hingegen war das Osterfest im Jahr 2000. Vor allem im Osten wurden Werte von 25 bis 30 Grad erreicht. Spitzenreiter stellt Potsdam mit 30 Grad am Ostersonntag, den 23.04.2000 dar.