Starker Wind und wechselhaftes Wetter in Bayern

Ein Wetter-Mix aus Wolken, Schauern und Sonne erwartet die Menschen in Bayern zum Wochenende. Am Samstag soll es windig bis stürmisch werden, im Wochenverlauf dann heiß und möglicherweise gewittrig.

Das Wetter in Bayern wird am Wochenende wechselhaft, im Laufe der Woche aber heiß. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) soll es am Samstag gebietsweise regnerisch werden, in Franken gegen Nachmittag jedoch auflockern. In Alpennähe und im Südosten Bayerns kann es hingegen teils kräftigen, womöglich auch gewittrigen Regen geben. Die Höchstwerte reichen von 16 bis 21 Grad.

Den Prognosen zufolge wird es am Samstag vor allem in den Hochlagen der Alpen ungemütlich: Die Meteorologinnen und Meteorologen erwarten Böen um die 60 Kilometer pro Stunde, vereinzelt auch Sturmböen bis zu 80 km/h. Auch in Teilen Niederbayerns und Franken könne es bis in den Nachmittag Böen mit bis zu 60 km/h geben.

Am Sonntag wird es den Angaben zufolge teils sonnig, teils bewölkt. In Bayern bleibt es weitestgehend trocken, geringes Schauerrisiko gibt es hingegen an den Alpen und an der Rhön. Die Temperaturen steigen leicht auf Höchstwerte von 18 bis 23 Grad.

Im Verlauf der Woche wird es dann wärmer, bereits am Montag mit Höchstwerten von 25 Grad oder mehr, allerdings auch mit Gewittern. Dieses Wetter kann sich laut DWD auch am Dienstag fortsetzen, wenn die Temperaturen in Bayern die Marke von 30 Grad erreichen können.

