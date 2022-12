Dauerregen, massive Sturmböen und Unwetterwarnung im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils orkanartigen Sturmböen im südlichen Oberbayern und Unwettern im Allgäu ab Freitagnachmittag.

Der Dauerregen soll innerhalb von 48 Stunden bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Allgäu und 90 Liter in den Allgäuer Alpen bringen, in Staulagen sogar Mengen bis 140 Liter. Erdrutsche, Hochwasser und Überflutungen von Straßen sind laut DWD mögliche Gefahren des Dauerregens. Für die Alpengipfel erwarten die Meteorologen teils orkanartige Sturmböen, aber auch in den Hochlagen und im Flachland können Böen mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde auftreten.

(dpa)