Auf Regenwetter folgt Badewetter

Nach einem verregneten Start in die Sommerferien ist in Bayern nun Besserung in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab Mitte der Woche reichlich Sonne und keinen Niederschlag mehr. Bis dahin bleibt es aber weiterhin unbeständig.

Heute soll es tagsüber noch regnen, gegen Abend soll es weniger werden. Der DWD erwartet viele Wolken und Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Am Untermain sind demnach bis zu 24 Grad möglich.

Am Dienstag soll der Regen von Franken nach Süden ziehen. Sonne gibt es vormittags im Süden und nachmittags in Franken. Die Temperaturen erreichen 20 bis 26 Grad, wie der DWD mitteilte. Am wärmsten soll es in und um München werden. Auch Sonnenschutz wird wieder wichtig. Laut DWD liegt der UV-Index über Bayern im mittleren bis hohen Bereich. Lediglich in Teilen Mittelfrankens und der Oberpfalz bleibt der Index im niedrigen Bereich.

Bis zu 28 Grad am Donnerstag

Ab Mittwoch kann der Regenschirm dann endgültig gegen den Sonnenschirm getauscht werden: In Bayern gibt es reichlich Sonne und keinen Regen mehr. Lediglich an den Alpen sollen vormittags noch letzte Tropfen fallen. Die Temperaturen erreichen maximal 25 Grad. Am Donnerstag sieht es ähnlich aus. Der DWD prognostiziert viel Sonne, kaum Wolken und Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad.