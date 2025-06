Badewetter am Wochenende nach «harmlosen» Unwettern

Nach einer kurzen Abkühlung können sich die Menschen in Bayern erneut auf heiße Sommertage einstellen. Die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigten Unwetter am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag waren laut Polizei «harmlos».

Die Einsatzzentralen aus Ober- und Niederbayern sowie Schwaben sprachen am Morgen von keinen Verletzten oder Schäden. Der DWD hatte zunächst vor heftigen Gewittern mit viel Regen, Hagel und starkem Wind gewarnt.

Mehr als 30 Grad nach kurzer Abkühlung am Freitag

Der Freitag zeigt sich gebietsweise erneut mit Regen, Schauern und vielen Wolken. Vereinzelt sind Gewitter wahrscheinlich. Insbesondere an und südlich der Donau. Sommerwetter gibt es dann aber schon wieder am Samstag: Der DWD sagt viel Sonne und Höchstwerte bis zu 32 Grad vorher.

Der Sonntag lädt ebenfalls zum Baden ein: Viel Sonne und Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad werden erwartet. Das Wetter am Montag wird ähnlich warm und sonnig. Lediglich in den Alpen ist Vorsicht geboten: Ab dem Nachmittag werden einzelne starke Gewitter vorhergesagt.