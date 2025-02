Leichter Regen und Schauer in Bayern - aber auch Sonne

Auf dem Weg nach draußen können die Bayern ihren Regenschirm wieder mitnehmen - nasses Wetter ist in Sicht. Bereits für den Dienstagabend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Franken verbreitet Regen. Der Tag ist noch sehr mild, bei Temperaturen zwischen neun und 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch dürfte es zeitweise leicht regnen und etwas abkühlen.

Für den Mittwoch wird dann meist wolkiges Wetter mit leichtem Regen vorhergesagt. Im Bergland kann es dabei auch mal schneien. Im Süden Bayerns sollte der Regenschirm aber gut festgehalten werden: Der DWD erwartet starke bis stürmische Böen. Die Temperaturen sinken ein wenig auf bis zu zehn Grad im Maximum.

Am Donnerstag zieht der Regen dann von Nordwest nach Südost, abschnittsweise zeigt sich dabei aber auch wieder die Sonne. Einen Tag später, am Freitag, werden der Vorhersage zufolge Schnee-, Graupel- und Regenschauer erwartet. Auch kurze Gewitter seien möglich. Südlich der Donau darf man sich jedoch auf längere Sonnenzeiten und trockeneres Wetter freuen. Die Höchstwerte liegen nur noch bei zwei bis acht Grad.