Nebel und kalte Nächte am Wochenende - im Bergland Sonne

Neblig trübes Wetter steht den Bayern am Wochenende vielerorts bevor. Doch zunächst heißt es noch einmal Vorsicht für Fußgänger, Auto- und Fahrradfahrer. In der Nacht zum Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) örtlich Glätte und Temperaturen bis zu minus zehn Grad in den Alpentälern. Der Freitag selbst zeigt sich dann verbreitet mit Nebel und Hochnebel. Lediglich im Bergland ist es sonnig. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen minus zwei und plus fünf Grad.

Auch am Samstag bleibt es weiterhin neblig, im Tagesverlauf zeigt sich aber auch zunehmend die Sonne. Der Sonntag startet der Vorhersage zufolge erneut mit Nebel und Hochnebel, der sich dann teils auflöst. Dann soll es zumeist sonnig sein. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte bis zu zehn Grad im Bayerischen Wald und in den Alpen. In der Nacht sinken sie dann auf null bis minus fünf Grad.

Nebliges Wetter wird vom Deutschen Wetterdienst in vielen Teilen Bayerns vorhergesagt. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa