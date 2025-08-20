Regen und Gewitter im Süden Bayerns - teils Starkregen

Nach dem Sonnenschein der vergangenen Tage sollte heute im Süden Bayerns ein Regenschirm im Gepäck sein. Am Vormittag zieht aus dem Südwesten Regen ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Von den Alpen Richtung Vorland soll es einzelne Gewitter geben. Auch Starkregen bis 20 Liter und vereinzelt sogar 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit seien möglich. Im Norden und Osten soll es laut DWD sonnig mit ein paar Wolken werden.

Bis zu 50 Liter Regen innerhalb von zwölf Stunden möglich

In der Nacht auf Donnerstag rechnen die Experten besonders im Allgäu mit länger anhaltendem Starkregen, häufig mit Gewittern. Innerhalb von 12 Stunden seien 30 Liter und kleinräumig auch bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich.

Am Donnerstag gibt es laut DWD vor allem in der Südhälfte Regen und einzelne Gewitter. In Franken und der Oberpfalz dagegen soll es demnach überwiegend trocken bleiben und sich zeitweise sogar die Sonne zeigen. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen von 17 Grad im Oberallgäu und 25 Grad im Raum Aschaffenburg.

Zum Ende der Woche soll es wieder trocken werden: am Freitag klingt der Regen laut DWD auch an den Alpen ab. Dort soll es zwar meist stärker bewölkt bleiben, ansonsten rechnen die Experten mit einem Wechsel von Sonne und Wolken.