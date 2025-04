Sonnig-warmes Wetter in Bayern - doch auch Gewitter in Sicht

Ausflügler dürfen sich in Bayern auf warmes und sonniges Wetter freuen - zumindest bis zum Sonntag. Am Donnerstag ist es vielerorts noch bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Freitag zeigt sich dann sonnig, vereinzelt ziehen Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad. Am Bayerischen Wald bis hin zu den Chiemgauer Alpen wird stark böiger Wind erwartet.

Perfektes Ausflugswetter wird dann am Samstag vorhergesagt. Sonne, wenig Wolken und Höchstwerte von bis zu 24 Grad im Allgäu. Der Tag danach sei zwar meist freundlich, jedoch ziehen wieder Wolken auf. Einzelne Regenschauer sind zu erwarten - am Nachmittag dann auch Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.