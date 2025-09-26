Trübes Wiesn-Wetter – Sonne blitzt nur vereinzelt durch

Wer am zweiten Wiesn-Wochenende unterwegs ist, sollte sich auf trübes Wetter einstellen. Es empfiehlt sich, an warme Kleidung zu denken: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag 12 Grad im Oberallgäu und 19 Grad im Passauer Land. Insbesondere nach Westen hin wird es laut der Vorhersage nass mit Regen und einzelnen Schauern. Etwas Sonne könnte sich im Osten bei auflockernder Bewölkung zeigen.

Der Sonntag startet neblig und stark bewölkt, zum Nachmittag lockere es gebietsweise auf. Am Alpenrand erwartet der Deutsche Wetterdienst noch einzelne Schauer, im Tagesverlauf bleibe es aber trocken. Es ist minimal wärmer mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad.

Zum Start der neuen Woche am Montag sagt der DWD im Norden einen Mix aus Sonne und Wolken vorher, im Süden des Freistaats soll es stark bewölkt werden. Südlich des Inns sollte der Regenschirm dabei sein, hier kann es bis zum Mittag Schauer geben.