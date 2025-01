Wärmeres Wetter löst Glatteis zum Wochenende ab

In Bayern ist bis Freitag bei Glätte Vorsicht auf den Straßen geboten. Rechtzeitig zum Wochenende vertreibt die mildere Luft das Glatteis aber zunehmend, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag regnet es im Westen und Norden, am Vormittag im gesamten Bundesland. Der DWD warnt hier vor Glatteis durch überfrierende Nässe. Ab dem Nachmittag bleibt es dann weitgehend trocken bei Temperaturen über den Tag von 2 bis 7 Grad. Tagsüber kann es windig bei starken Böen, im Bergland auch Sturmböen, werden.

In der Nacht auf Freitag ist es meist stark bewölkt und trocken. Teils müssen sich die Menschen in Bayern dennoch auf überfrierende Nässe bei 2 bis minus 3 Grad einstellen. Am Freitag ist es in Nordbayern stark bewölkt mit etwas Regen. In höheren Lagen und im Norden des Landes ist es windig. Im Süden wechseln Wolken und Sonne bei bis zu 11 Grad.

Am Wochenende gibt der DWD für Bayerns Autofahrer Entwarnung – Glatteis wird nur vereinzelt im Süden erwartet. Samstag zeigt sich zeitweise im Süden die Sonne, in Unterfranken kann es etwas regnen. Im Norden gibt es einige Wolken und frischen Wind. Nachts liegen die Temperaturen bei minus 3 bis 4 Grad, tagsüber bei 5 bis 12 Grad. Am Sonntag können die Bayern vormittags teilweise Sonne tanken. An den Flüssen Südbayerns zeigt sich nach dem Nebel am Vormittag die Sonne. Später wird es bewölkter, in Unterfranken regnet es vormittags.