Wechselhaftes Wetter zum Ferienende in Bayern erwartet

Sonne, Regen und Gewitter: Zum Ende der Sommerferien zeigt das Wetter im Freistaat noch einmal all seine Seiten. Familien, die einen letzten Ferien-Ausflug planen, sollten besser Regenschirme mitnehmen.

Am Samstag werde es zunächst stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Stellenweise scheine aber auch die Sonne. Am Abend beginne es dann vor allem in Alpennähe zu regnen. Über die Nacht breiten sich die Regenwolken über den ganzen Freistaat aus. Es könne dann verbreitet teils kräftige Schauer geben. Dabei seien auch kurze Gewitter wahrscheinlich. Die Temperaturen erreichen am Samstag höchstens zwischen 17 und 22 Grad.

Im Laufe des Sonntags zieht der Regen nach Osten ab. Danach seien dennoch einzelne Schauer möglich, hieß es weiter. Dazwischen soll auch immer wieder die Sonne scheinen. Die Höchstwerte erreichen kaum mehr die 20 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu zehn Grad. In Ober- und Niederbayern könnten sie sogar stellenweise auf bis zu acht Grad fallen.

Schulstart wird regnerisch

Am Montag startet die Schule - in einigen Teilen des Freistaats dann mit Regen. Besonders in Franken und in der Oberpfalz ist laut DWD zeitweise mit Niederschlag zu rechnen. Im Süden bleibe es noch längere Zeit trocken und die Sonne scheine.