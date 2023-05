Weiterhin starke Regenfälle und Gewitter in Bayern

Der Regen in Bayern reißt nicht ab. Nachdem es am Wochenende bereits zu Gewittern und Starkregen gekommen war, schaut die Wetterprognose auch zum Wochenstart nicht besser aus. Zumindest die Schäden durch das Unwetter blieben gering.

Nach einem Wochenende voll Regen, Hagel, Gewitter und Blitzeinschlägen geht das Unwetter weiter - auch zum Wochenstart wird Regen vorausgesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete am Sonntag noch bis zum Abend mit einer "erheblichen Gewitterneigung".

Bereits am Freitagabend war es im Freistaat zu mehreren Gewittern mit stürmischen Böen und einer hohen Blitzaktivität gekommen. Teilweise fielen Hagelkörner mit einem Durchmesser zwischen drei und vier Zentimetern vom Himmel, wie ein Meteorologe vom DWD am Samstag sagte. Vielerorts kam es zu Sturmböen mit bis zu 90 Stundenkilometern und Starkregen.

Besonders stark waren die Gewitter am Freitag demnach in Schwaben. In Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) habe ein Holzstadel nach einem Blitzeinschlag gebrannt, teilte die Polizei mit. Verletzte oder größere Schäden gab es im Rest des Freistaates wegen des Unwetters nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war es in München wegen des Starkregens beim Gewitter vom Freitagabend zu einem Wasserschaden auf der Baustelle einer Schule im Stadtbezirk Au-Haidhausen gekommen. Demnach waren 800 Quadratmeter des Rohbaukellers mit Wasser vollgelaufen. Das Wasser stand nach Angaben der Feuerwehr bis zu 60 Zentimeter hoch. Die Schadenshöhe war bislang nicht bekannt. Die Einsatzkräfte mussten das Wasser demnach mit einem speziellen Gerätewagen abpumpen. Nach sieben Stunden war der Einsatz beendet.

Außerdem berichtete die Feuerwehr in der Landeshauptstadt am Wochenende von mehreren Einsätzen wegen umgeknickter Bäume, nassen Kellern und beschädigten Autos.

Der Montag startet laut DWD bewölkt und regnerisch. Zu Gewittern kommt es nur noch vereinzelt in Alpennähe. Die Temperaturen erreichen demnach maximal 15 bis 20 Grad. In Ostbayern könne dabei auch mal länger die Sonne scheinen. Am Dienstag soll dann im Laufe des Tages vom Westen her wieder Regen aufziehen, ansonsten bleibt es voraussichtlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen von 17 bis 22 Grad.

(dpa)