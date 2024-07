Wetterdienst warnt vor Hitze am Freitag

Es wird heiß in Hessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitag vor Hitze in weiten Teilen des Landes. Demnach sind besonders Städte und Kreise in Südhessen, aber auch Teile des Main-Kinzig-Kreises von «starker Wärmebelastung» betroffen.

Die DWD-Meteorologen erwarten am Freitag Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad. Sie empfehlen, ausreichend zu trinken, direkte Sonne und körperliche Anstrengungen zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten.

Der Wetterdienst gibt die Warnung vor starker Wärmebelastung heraus, wenn die gefühlte Temperatur bereits am frühen Nachmittag einen Schwellenwert von etwa 32 Grad überschreitet. Überschreitet die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad, so wird vor einer «extremen Wärmebelastung» gewarnt.