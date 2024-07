Wieder hohe Temperaturen in Bayern erwartet

Sonnig und heiß werden die kommenden Tage in Bayern, erst ab Mitte der Woche gibt es wechselhaftes Wetter. Bayerische Schulkinder können sich über einen sommerlichen Start in die Ferien freuen, heute teils mit Temperaturen bis zu 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Dienstag sei weiterhin mit viel Sonne und wenigen Wolken zu rechnen. Dabei sollen Höchstwerte zwischen 28 und 33 Grad erreicht werden. Am heißesten werde es in Mittel- und Unterfranken, sagte ein Sprecher des DWD. In Niederbayern und nördlich der Donau kann es auch ein wenig windig sein.

Am Mittwoch sind bei viel Sonnenschein Temperaturen bis zu 35 Grad möglich. Richtung Alpen und in Schwaben könne es nachmittags vom Westen her zu Wolken, Gewittern und Schauern kommen, teilte der Sprecher weiter mit. Nachts sollen die Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad liegen, es sollen sich Schauer und Gewitter über Bayern ausbreiten. Am Donnerstag und Freitag wird wechselhaftes Wetter mit einem leichten Temperaturabfall erwartet.