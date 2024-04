Wochenende bringt Sonne und Wolken nach Bayern

Ein Wechsel aus Sonnenschein und Wolken erwartet Bayern am kommenden Wochenende.

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel demnach wenig bewölkt bei Temperaturen bis zu elf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag voraussagte. Tagsüber dürfte die Sonne bei Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad viel scheinen, aber auch vereinzelte Wolken könnten vorbeiziehen. Zudem sei im Tagesverlauf mit zunehmend starkem Wind im Norden zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag könnte es im nördlichen Franken bei Temperaturen bis zu 13 Grad leicht tröpfeln, so die Wetterexperten weiter. Nach einem sonnigen Morgen sollen im Laufe des Tages von Norden her vermehrt Wolken aufziehen, begleitet von vereinzelten Schauern und mäßigem Wind. Tagsüber seien Höchstwerte von 19 bis 27 Grad zu erwarten.

An diesem Freitag erwartet der DWD zunächst bis zu 23 Grad und überwiegend Sonnenschein. Zudem soll es etwas windig werden und im nördlichen Franken auch teilweise wolkenbedeckt.

