Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Schwaben

Nach den eher trockenen Tagen vom Anfang der Woche zieht heute (27. August) ein Gewitter von Westen her nach Bayerisch Schwaben. Für die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor markantem Wetter (Stufe 2) aus.

Von etwa 17 Uhr bis 18:30 Uhr soll es laut DWD in allen Landkreisen Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h, Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel geben.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen, Starkregen und Hagel

Als mögliche Gefahren listet der DWD auf:

Blitzschlag

Einzelne herabstürzende Äste

Umherfliegende Gegenstände

vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen

Aquaplaning

Hagelschlag

Der DWD empfiehlt dieses Verhalten:

Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen

Gewässer meiden

Frei stehende Objekte, etwa Leinwände und Möbel, sichern

Zelte und Abdeckungen befestigen

im Freien auf herabfallende Gegenstände (zum Beispiel Äste) achten

Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Überflutete und gefährdete Abschnitte, wie Unterführungen, meiden

In Baden-Württemberg gab es heute eine Unwetterwarnung

Das Unwetter zog von Baden-Württemberg nach Bayern. Dort herrschte zwischenzeitlich in manchen Landkreisen eine Unwetterwarnung (Stufe 3), die inzwischen wieder aufgehoben wurde.