Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Schwaben

Nach den eher trockenen Tagen vom Anfang der Woche zieht heute (27. August) ein Gewitter von Westen her nach Bayerisch Schwaben. Für die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor markantem Wetter (Stufe 2) aus.
Von etwa 17 Uhr bis 18:30 Uhr soll es laut DWD in allen Landkreisen Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h, Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel geben.
Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen, Starkregen und Hagel
Als mögliche Gefahren listet der DWD auf:
- Blitzschlag
- Einzelne herabstürzende Äste
- Umherfliegende Gegenstände
- vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen
- Aquaplaning
- Hagelschlag
Der DWD empfiehlt dieses Verhalten:
- Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen
- Gewässer meiden
- Frei stehende Objekte, etwa Leinwände und Möbel, sichern
- Zelte und Abdeckungen befestigen
- im Freien auf herabfallende Gegenstände (zum Beispiel Äste) achten
- Verhalten im Straßenverkehr anpassen
- Überflutete und gefährdete Abschnitte, wie Unterführungen, meiden
In Baden-Württemberg gab es heute eine Unwetterwarnung
Das Unwetter zog von Baden-Württemberg nach Bayern. Dort herrschte zwischenzeitlich in manchen Landkreisen eine Unwetterwarnung (Stufe 3), die inzwischen wieder aufgehoben wurde.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden