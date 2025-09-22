Icon Menü
Wetterwarnung für Schwaben – diese Landkreise sind betroffen

Dauerregen

Wetterwarnung für Westschwaben – diese Landkreise sind betroffen

Die erste Herbstwoche bringt markante Wetterveränderungen nach Schwaben. In mehreren Landkreisen wird am Montag vor anhaltendem Regen gewarnt.
Von Viola Koegst
    • |
    • |
    • |
    Ohne Regenschirm geht zum Herbstanfang wenig in Bayern.
    Ohne Regenschirm geht zum Herbstanfang wenig in Bayern. Foto: Marijan Murat, dpa (Archivbild)

    Nach einem heißen und sonnigen Wochenende beginnt die erste Herbstwoche regnerisch in Schwaben. Der Deutsche Wetterdienst DWD hat eine Wetterwarnung für sieben Landkreise in Schwaben eine Warnung vor markantem Wetter für Montag herausgegeben. Der DWD warnt vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 35 Litern pro Quadratmeter. Es bestehe Gefahr durch vereinzelte Überflutungen von Straßen oder Unterführungen. Personen sollten ihr Verhalten im Straßenverkehr anpassen und überflutete Abschnitte meiden.

    Regen klingt gegen Abend ab

    Betroffen sind folgende Städte und Landkreise:

    • Kreis Neu-Ulm
    • Kreis Günzburg
    • Kreis Unterallgäu
    • Stadt Memmingen
    • Kreis Oberallgäu
    • Kreis Ostallgäu
    • Kreis Lindau
    • Stadt Kempten

    Die Wetterwarnung der Stufe zwei gilt bis 17 Uhr am Montag. Die Höchsttemperaturen in der Region liegen am Montag bei 13 Grad. In der Nacht kann es im Allgäu neblig werden bei Temperaturen um die zehn Grad. Am Dienstag bleibt es in Schwaben trübe und bewölkt, es bleibt aber trocken bei Temperaturen bis zu 13 Grad.

