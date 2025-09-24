Wetterwarnung in Bayern – diese Landkreise sind betroffen

Nach einem heißen und sonnigen Wochenende beginnt die erste Herbstwoche regnerisch in Schwaben und Bayern. Der Deutsche Wetterdienst DWD hatte für die erste Tageshälfte am Montag eine Wetterwarnung für sieben Landkreise in Schwaben herausgegeben. Später waren auch größere Teile Bayerns betroffen. Der DWD warnte vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 35 Litern pro Quadratmeter. Es bestehe Gefahr durch vereinzelte Überflutungen von Straßen oder Unterführungen. Personen sollten ihr Verhalten im Straßenverkehr anpassen und überflutete Abschnitte meiden.

Bayern-Wetter: Regen klingt gegen Abend ab

Betroffen waren folgende Städte und Landkreise:

Donau-Ries

Kreis und Stadt Ansbach

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Weißenburg-Gunzenhausen

Roth

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Bamberg

Forchheim

Nürnberger Land

Neumarkt i.d. OPf.

Amberg-Sulzbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kulmbach

Neustadt a.d. Waldnaab

Tirschenreuth

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Hof

Die Wetterwarnung der Stufe zwei galt zwischen 0 und 19 Uhr am Montag. Die Höchsttemperaturen in der Region Schwaben lagen am Montag bei 13 Grad. In der Nacht kann es im Allgäu neblig werden bei Temperaturen um die zehn Grad. Am Dienstag bleibt es in Schwaben trübe und bewölkt, es bleibt aber trocken bei Temperaturen bis zu 13 Grad. Vergangene Woche hatte es eine Wetterwarnung wegen Wind und Sturm gegeben.

Das Wochenende war dann aber für Mitte September nochmal ungewöhnlich sommerlich mit Temperaturen um die 30 Grad und viel Sonne im ganzen Freistaat. Zum Oktoberfest-Start feierten viele Münchner die ersten Wiesn-Tage unter blauem Himmel. Am Nachmittag wurde die Rekord-Temperatur von 31 Grad auf der Theresienwiese gemessen. So heiß war es zum Wiesnstart laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch nie. Die Sanitäter hatten dementsprechend viel zu tun: 910 Patientinnen und Patienten verzeichnete der Sanitätsdienst Aicher Ambulanz, der für den Rettungsdienst auf der Wiesn verantwortlich ist. Der häufigste Grund für Behandlungen waren Kreislaufprobleme. In der Nacht auf Montag kühlte es in ganz Bayern ab. Das herbstliche Wetter bleibt die kommenden Tage über bestehen.