Die Woche startet mit viel Regen und einzelnen Gewittern

Bereits für Montag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Freistaat wieder „mehr Wolken als Sonne“. Auch Regenwolken sollen nach dem sommerlichen Wetter der letzten Tage gleich von Anfang der Woche an über Bayern ziehen. Nass wird es morgens laut DWD nur zwischen dem östlichen Alpenrand und dem Bayerischen Wald. Im Tagesverlauf sorgen allerdings auch zahlreiche Schauer weiter westlich für Abkühlung.

Gewitter und dichte Wolken in Bayern: Anfang der Woche wird es kühler

Die ist mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad auch deutlich zu spüren. Der DWD warnt für Montag allerdings auch vor kurzen Gewittern und stürmischen Böen aus westlicher Richtung. In der Nacht zu Dienstag soll es dem Bericht zufolge weiter regnen, vor allem in der Nähe der Alpen. Besonders zu Beginn der Nacht können dabei auch Gewitter aufziehen. Die Temperaturen fallen auf 13 oder 9 Grad.

Der Dienstag bleibt bewölkt und nass. Besonders viel Regen fällt weiterhin in Alpennähe. Der laut DWD kühlste Tag der Woche macht sich vor allem in den Bergen bemerkbar. Oberhalb von 2000 Metern soll laut der Behörde sogar Schnee fallen. Kühl wird es auch im übrigen Freistaat, wo die Temperaturen zwischen maximal 15 und 19 Grad liegen.

DWD: Temperaturen sinken Anfang der Woche auf bis zu sieben Grad

Auch für Dienstag warnt der DWD vor vereinzelten Gewittern. Stark bewölkt und zwischendurch nass bleibt es in Bayern auch in der Nacht zum Mittwoch. Die Temperaturen können auf einstellige Werte zwischen minimal 11 und 7 Grad fallen. In besonderen Hochlagen ist nach wie vor Schneefall möglich.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen leicht auf höchstens 16 bis 20 Grad. Am Untermain wird es laut DWD mit 22 Grad in der Region am wärmsten. Dabei soll es in ganz Bayern allerdings nach wie vor bewölkt und regnerisch bleiben. Ein erneuter Wetterumschwung ist dann Mitte Juli zwar noch nicht zu erwarten. Allerdings zeigen sich erste Wolkenlücken dem Bericht zufolge in der Nacht zum Donnerstag.