Tödlicher Arbeitsunfall in Weyarn: Opfer waren selbst bei der Feuerwehr

Drei Mitarbeiter einer Recyclingfirma sind in Weyarn in einem Kanalschacht ertrunken. Die jungen Männer engagierten sich selbst bei der Feuerwehr, die sie tot barg.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Recyclingfirma in Weyarn sind am Dienstag drei Männer ums Leben gekommen. Die 20, 27 und 28 Jahre alten Arbeiter sind in einem Kanalisationsschacht ertrunken. Nachdem zwei der Männer den Kontakt zu einem Arbeitskollegen verloren hatten, der sich bereits im Gully befand, entschieden sie sich, auch in den wassergefüllten Schacht herabzusteigen. Danach hat das Trio keine Lebenszeichen mehr gesendet.

Tödlicher Unfall in Kanal in Oberbayern: Ursache noch unklar

Mehrere freiwillige Feuerwehren, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung und Polizeistreifen machten sich auf den Weg zur der Recyclingfirma in Weyarn. Auch Taucher kamen zum Einsatz, um nach den Vermissten zu suchen. Weil der Wasserstand im Kanal allerdings zu hoch war, konnten sie sie zunächst nicht finden. Erst nachdem Feuerwehrleute den Wasserstand im Kanalsystem gesenkt hatten, konnten die drei vermissten Männer geborgen werden. Sie waren jedoch bereits tot.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Besonders dramatisch: Die drei Verstorbenen haben sich selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr im Ort ehrenamtlich engagiert. Die Einsatzkräfte mussten somit ihre eigenen Kameraden bergen. Am Mittwochvormittag schrieben die Kollegen der Feuerwehr Weyarn auf Instagram: "Wir sind bestürzt und zutiefst traurig über dieses Unglück und über den Verlust von so fleißigen, zuverlässigen und tatkräftigen Kameraden und Freunden, wie ihr drei es für unsere gesamte Feuerwehr gewesen seid. Wir werden euch immer ein würdiges Andenken bewahren und eure guten Taten sowie euren selbstlosen Einsatz für die Gemeinschaft niemals vergessen."

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Weyarn teilte dem Münchner Merkur mit, dass er die drei Männer gut gekannt habe. Der Tod habe ihn "sehr, sehr mitgenommen". Die Trauer in der oberbayerischen Gemeinde, die rund 4000 Einwohner hat, sei groß. Auch die Johanniter Oberbayern Südost bekundeten ihr Beileid an Familien und Angehörige der drei verstorbenen Männer auf Twitter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Feuerwehr-Kameraden bargen ertrunkene Männer aus Weyarn





Die Kripo Miesbach und die Staatsanwaltschaft München II haben am Dienstag die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen. Auch einen Tag nach dem Unfall ist noch unklar, wie genau es zu dem Unfall kam. Weshalb die Männer an dem Gullyschacht arbeiteten, konnte ein Polizeisprecher am Dienstag zunächst nicht sagen. Eine Sprecherin der Staatsanwalt München II sagte am Mittwoch: "Wir klären derzeit den Sachverhalt auf."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Schrecklicher Arbeitsunfall in Bayern: Drei Menschen ertrinken in einem Kanalsystem einer Entsorgungsfirma. Video: dpa

Die Angehörigen der drei Männer, die Polizeiangaben zufolge alle aus Gemeinden in der Region stammen, wurden noch während des laufenden Einsatzes verständigt. Ihre Betreuung übernahmen ein Kriseninterventionsteam und geschulte Kräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. (mit dpa)