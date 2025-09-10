Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Wichtige Zugstrecke bei Nürnberg nach kuriosem Lkw-Brückenunfall gesperrt

Mittelfranken

Lkw fährt mit Baukran gegen Bahnbrücke: Wichtige Zugstrecke bei Nürnberg gesperrt

Zu dem folgenschweren Unfall kommt es am Mittwochmorgen in Nürnberg-Eibach. Verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr im Raum Nürnberg ist massiv beeinträchtigt.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Eine wichtige Zugstrecke im Bereich Nürnberg ist gesperrt. Grund dafür ist der Unfall eines Lastwagens, der mit einem Anbaukran in eine Bahnbrücke gekracht ist.
    Eine wichtige Zugstrecke im Bereich Nürnberg ist gesperrt. Grund dafür ist der Unfall eines Lastwagens, der mit einem Anbaukran in eine Bahnbrücke gekracht ist. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem kuriosen Unfall mit weitreichenden Folgen kam es am Mittwochmorgen in Nürnberg-Eibach. Gegen 7.20 Uhr kollidierte ein Lastwagen mit Anhänger und einem Anbaukran dort mit einer Bahnbrücke, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Der Zusammenstoß sorgt für die Sperrung einer Zugstrecke sowie massive Beeinträchtigungen im Zugverkehr im Raum Nürnberg.

    Brückenunfall in Nürnberg: Bahnstrecke nach Ansbach gesperrt

    Der Lastwagen war laut Meldung der Polizei am Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth unterwegs, als er mit dem Ladekran des Zugfahrzeugs an der Bahnbrücke hängen blieb. Durch die Kollision wurden die Brücke sowie Betonabsperrungen am Fahrbahnrand beschädigt. Verletzt wurde demnach niemand, das Unfallfahrzeug musste durch einen Bergedienst aufwändig geborgen werden.

    Während der Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet – doch bis in den Nachmittag hinein sorgt der Unfall für Beeinträchtigungen. Grund dafür ist, dass bislang noch unklar ist, wie groß der Schaden an der Brückenstruktur ist, erklärt die Polizei. Ein Statiker befinde sich an der Unfallstelle, um die Folgen des Unfalls einzuschätzen. Erst danach kann darüber entschieden werden, ob die Brücke gesperrt bleiben muss – oberhalb der Brücke für den Bahnverkehr und unterhalb für den Straßenverkehr.

    Massive Beeinträchtigungen beim Zugverkehr in Nürnberg

    Durch den Brückenschaden kommt es zu „massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr“, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Störungsseite mitteilt. Die Strecke nach Treuchtlingen war zeitweise gesperrt, ist am Nachmittag aber wieder freigegeben, so die Bahn. Die Strecke nach Ansbach bleibe aber weiterhin gesperrt. Neben den Regionalexpressen RE16 und RE60 sowie der Regionalbahnlinie RB16 sind auch die Züge der Nürnberger S-Bahn-Linie S4 sind betroffen – sie wenden vorzeitig in Nürnberg-Schweinau.

    Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich vor Reiseantritt über Verspätungen und Zugausfälle zu informieren. Diese Auskünfte erhält man etwa auf www.bahn.de oder in der App „DB Navigator“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden