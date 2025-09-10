Lkw fährt mit Baukran gegen Bahnbrücke: Wichtige Zugstrecke bei Nürnberg gesperrt

Zu einem kuriosen Unfall mit weitreichenden Folgen kam es am Mittwochmorgen in Nürnberg-Eibach. Gegen 7.20 Uhr kollidierte ein Lastwagen mit Anhänger und einem Anbaukran dort mit einer Bahnbrücke, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Der Zusammenstoß sorgt für die Sperrung einer Zugstrecke sowie massive Beeinträchtigungen im Zugverkehr im Raum Nürnberg.

Brückenunfall in Nürnberg: Bahnstrecke nach Ansbach gesperrt

Der Lastwagen war laut Meldung der Polizei am Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth unterwegs, als er mit dem Ladekran des Zugfahrzeugs an der Bahnbrücke hängen blieb. Durch die Kollision wurden die Brücke sowie Betonabsperrungen am Fahrbahnrand beschädigt. Verletzt wurde demnach niemand, das Unfallfahrzeug musste durch einen Bergedienst aufwändig geborgen werden.

Während der Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet – doch bis in den Nachmittag hinein sorgt der Unfall für Beeinträchtigungen. Grund dafür ist, dass bislang noch unklar ist, wie groß der Schaden an der Brückenstruktur ist, erklärt die Polizei. Ein Statiker befinde sich an der Unfallstelle, um die Folgen des Unfalls einzuschätzen. Erst danach kann darüber entschieden werden, ob die Brücke gesperrt bleiben muss – oberhalb der Brücke für den Bahnverkehr und unterhalb für den Straßenverkehr.

Massive Beeinträchtigungen beim Zugverkehr in Nürnberg

Durch den Brückenschaden kommt es zu „massiven Beeinträchtigungen im Zugverkehr“, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Störungsseite mitteilt. Die Strecke nach Treuchtlingen war zeitweise gesperrt, ist am Nachmittag aber wieder freigegeben, so die Bahn. Die Strecke nach Ansbach bleibe aber weiterhin gesperrt. Neben den Regionalexpressen RE16 und RE60 sowie der Regionalbahnlinie RB16 sind auch die Züge der Nürnberger S-Bahn-Linie S4 sind betroffen – sie wenden vorzeitig in Nürnberg-Schweinau.

Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich vor Reiseantritt über Verspätungen und Zugausfälle zu informieren. Diese Auskünfte erhält man etwa auf www.bahn.de oder in der App „DB Navigator“.