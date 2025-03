Ein Jahr Bezahlkarte in Bayern: 50 Euro Bargeld im Monat sind zu wenig

Der Grundgedanke an der Chipkarte war, die kostenlosen Leistungen für die Flüchtlinge unattraktiver zu machen. Einfacher und besser wäre es, den Flüchtlingen sofort Arbeit anzubieten und bei einer Verweigerung des Arbeitsplatzes die Leistungen einzustellen. Jeder kann auch gerne von seinem eigenen Vermögen in Deutschland leben. Die Sprachbarriere ist nicht relevant, es könnten zweisprachige Vorarbeiter eingesetzt werden. Auch ungelernte Kräfte könnten Facharbeiter entlasten indem sie die einfachen Routinearbeiten übernehmen. Alles ist machbar, wenn die Bürokratie es zulässt. Gerade in Deutschland ist der soziale Aufstieg durch Weiterqualifikation besonders einfach. Arbeiten gegen ordentlichen Lohn und Sozialbeiträge ist nichts, was gegen die Menschenwürde verstößt. Um so bedauerlicher ist es, wenn einige in einer solchen Meinung bereits eine rechtsradikale Position sehen.