„Jahrelang war alles wie gelähmt“: Wie der Tod seiner Schwester Cornelia das Leben von Holger Hümpfer veränderte

Als es am Morgen des 21. April 1978 an der Tür seines Elternhauses klingelt, öffnet Holger Hümpfer zunächst nicht. Wie man das so macht, als Kind, wenn fremde Männer klingeln. Seine Eltern sind auf der Arbeit, der Neunjährige ist auf dem Sprung in die Schule. Einer der Männer schiebt eine Polizeimarke durch den Briefkastenschlitz, er will ein Bild von Holgers großer Schwester Cornelia. Da öffnet Holger Hümpfer die Türe doch. Die Beamten bleiben nicht lange, verlieren kein Wort darüber, worum es eigentlich geht.

Wenige Stunden später wird Holger Hümpfer vorzeitig aus der Schule geholt. Man hat die Leiche seiner Schwester gefunden.

„Dieses Klimpern von der Kette am Briefkasten habe ich noch immer in den Ohren“, sagt Holger Hümpfer, 47 Jahre später. An die Zeit danach erinnert er sich nur noch bruchstückhaft: die erste Nacht nach dem Fund, die Beerdigung, dann „zwei, drei Jahre, die weg sind“. Wie „weggeblockt“. Jahre, in die er auch nicht mehr wirklich eintauchen wolle.

Schnell ist klar: Cornelia Hümpfer wurde getötet

In den frühen Morgenstunden des 21. April 1978 finden Autofahrer die Leiche einer jungen Frau auf einem Acker neben der Staatsstraße zwischen Kolitzheim und Unterspiesheim im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt. Sie verständigen die Polizei. Schnell steht fest: Es ist die 18-jährige Cornelia Hümpfer aus Dittelbrunn. Und: Es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Da sind zahlreiche Stichverletzungen am Rücken der jungen Frau.

Holger Hümpfer findet klare Worte für das, was er und seine Familie in den vergangenen 47 Jahren durchgemacht haben. Für das, was sie kaputt gemacht hat. „So etwas kann man schlecht verarbeiten“, sagt der 56-Jährige. „Das wird vielleicht weggelegt, aber es ist immer wieder präsent.“

Für Cornelias Bruder gibt es ein Davor und ein Danach. Das Davor: „ein bunter, fröhlicher Haufen“, viele Feiern, große Familie, viele Bekannte. Nach dem 21. April 1978 sei das vorbei gewesen. Das Danach ist ein riesiges Loch. „Alles wurde schwarz und grau“, erinnert er sich.

Er selbst habe das damals alles noch gar nicht so richtig fassen können, als Kind, noch nie mit dem Tod konfrontiert. „Jahrelang war alles wie gelähmt“, sagt Holger Hümpfer. Eine solche Gewalttat stelle die komplette Welt auf den Kopf. „Davon haben sich meine Eltern nie mehr erholt.“

Nach fast 45 Jahren plötzlich ein Anruf der Polizei

Was genau Cornelia an jenem Abend im April 1978 angetan wurde, weiß die Familie lange nicht. „Für uns ist sie ganz normal aus dem Haus gegangen, wie des Öfteren, aber nicht mehr heimgekommen“, erzählt er. Die Ermittlungen verlaufen damals im Sande.

Bis Cornelias Bruder 2022 plötzlich ein Anruf der Kriminalpolizei erreicht: Es gebe da einen Tatverdächtigen. Völlig überraschend sei das für ihn gewesen, sagt Holger Hümpfer. „Sie rechnen nicht damit nach fast 45 Jahren. Ich hätte niemals erwartet, dass da noch jemand dran arbeitet.“

Im Sommer 2023 wird in den USA der Verdächtige festgenommen: der ehemalige Soldat Tommy M., der von 1975 bis 1978 in Schweinfurt stationiert gewesen war. Ein Jahr später wird er nach Deutschland ausgeliefert. Ermittler haben DNA-Spuren – wenn auch nur Mischspuren – des heute 71-Jährigen an der Kleidung der Getöteten gefunden. Und es gibt zwei Aussagen, die ihn schwer belasten.

Am 27. Januar 2025 beginnt in Schweinfurt der Prozess. Auch Holger Hümpfer ist vor Ort, als Nebenkläger. Im Gerichtssaal trennen ihn nur wenige Meter von dem Mann, der laut Staatsanwaltschaft für den Tod seiner Schwester verantwortlich ist. Ob er Wut verspürt hat? „Oh ja, oh ja. Das hat sich 47 Jahre lang aufgestaut“, sagt der 56-Jährige, der dann bei fast allen 20 Verhandlungstagen vor dem Landgericht Schweinfurt dabei sein wird.

Holger Hümpfer ist Nebenkläger im Gerichtsverfahren

Eines habe für ihn immer überwogen: Die Hoffnung, endlich zu erfahren, was in jener Nacht vor 47 Jahren wirklich geschehen ist. Gerade diese Ungewissheit sei für die Familie nur schwer zu ertragen gewesen.

Doch das Verfahren sei schwierig für ihn gewesen, sagt Holger Hümpfer. Und die Zeit seit dem Anruf der Kriminalpolizei enorm kräftezehrend. Der Prozess habe viele Erinnerungen aufgewühlt. „Es ist wieder komplett präsent. Ich gehe damit abends ins Bett und wache damit morgens auf.“

20 Prozesstage dauerte das Verfahren gegen den US-Amerikaner Tommy M. vor dem Landgericht Schweinfurt.

Es sei nicht einfach gewesen, still mit anzuhören, wie Prozessbeteiligte und Gericht versuchen, nach so einer langen Zeit ein Bild seiner Schwester zu zeichnen: eine junge Frau, die eine Affäre mit einem US-Soldaten gehabt haben soll. Die ihre Eltern und ihren damaligen Freund an jenem Abend angelogen haben soll, was ihre Pläne anging. Getötet worden sei Cornelia Hümpfer, weil sie Tommy M. gedroht habe, dessen Frau von der Affäre zu erzählen, heißt es in der Anklage.

Die große Schwester Cornelia, die Sängerin, das Vorbild

Für Holger Hümpfer war seine Schwester Cornelia eine enge Bezugsperson, trotz des großen Altersunterschieds. „Ein Vorbild“, sagt der 56-Jährige. Er erinnert sich daran, wie sie mit ihm bastelte, zu Ostern, zu Weihnachten. Wie die Teenagerin, die doch eigentlich Besseres zu tun hatte, als auf den kleinen Bruder aufzupassen, oft mit ihm Hand in Hand zur Kirche ging, zur Bandprobe.

Sie habe versucht, ihm musikalisch etwas beizubringen, „aber ohne Erfolg“, sagt Holger Hümpfer schmunzelnd. Sie sei Sängerin gewesen. „Mit neun kam das für mich gleich nach Rockstar.“

Nach dem Tod seiner Schwester hätten seine Eltern so viel wie möglich von ihm fernhalten wollen, erinnert sich der 56-Jährige. „Sie haben versucht, mir irgendwie eine normale Kindheit und Jugend zu gestalten.“ Wirklich zur Normalität zurückgekehrt sei das Familienleben nie. Jahrelang sei die Familie nicht in den Urlaub gefahren, ein Ferienhaus, in dem sie zuvor viel Zeit verbracht hatten, hätten sie verkauft. Und wachsamer seien seine Eltern geworden, besorgter als die Eltern seiner Freundinnen und Freunde.

Eine Eigenschaft, die er auch an sich selbst entdeckt habe. „Familie war für mich immer ein sehr zerbrechliches Konstrukt“, sagt Holger Hümpfer. Selbst habe er nie eine gegründet. Die Vorstellung, sich womöglich um die Sicherheit einer kleinen Tochter sorgen zu müssen – „das wäre der Horror für mich gewesen“.

Im Haus seiner Eltern habe vieles noch lange an Cornelia erinnert, sagt der 56-Jährige. Die Schrankwand in ihrem ehemaligen Zimmer mit ihren Büchern und Platten sei bis vor Kurzem „noch exakt so gestanden, wie damals, als sie gegangen ist“. Sein Vater habe noch viele Jahre immer wieder bei der Kriminalpolizei nachgehakt, „in der Hoffnung, dass noch irgendwas passiert“. Erlebt habe er das nicht mehr.

Kurz vor der Nachricht der Kriminalpolizei im Jahr 2022 ist sein Vater gestorben, sagt Holger Hümpfer. Die Mutter sei schwer krank geworden.

Der Bruder hofft, etwas Frieden zu finden – vorbei ist es noch nicht

Am 29. Juli verurteilte das Landgericht Schweinfurt Tommy M. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Mit dem Urteil hoffe er nun, ein wenig Frieden zu finden, sagt Holger Hümpfer. Doch er weiß auch, dass es noch nicht vorbei ist. Noch im Gerichtssaal legten die Verteidiger von Tommy M. Revision ein. Das Urteil wird auf Rechtsfehler überprüft werden.

Bis eine Entscheidung beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe fällt, kann es Monate dauern. Sieht die oberste Instanz keine Fehler im Urteil, wird es rechtskräftig. Erkennt der BGH Verfahrensmängel, kann er das Urteil aufheben und an eine andere Kammer zurück ans Landgericht Schweinfurt verweisen.

Im Fall Cornelia Hümpfer gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Stufen die Karlsruher Richter die Tat nicht als Mord, sondern als Totschlag ein, können sie das Verfahren wegen Verjährung einstellen.

Lange hatten Holger Hümpfer und seine Familie den Kontakt zur Presse vermieden. Jetzt, nach dem Prozess, will er anderen, die womöglich Ähnliches erlebt haben, Mut machen: „Das zeigt für andere Fälle vielleicht auch, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Ich habe auch nicht mehr daran geglaubt, aber es kann auf alle Fälle immer noch was passieren.“