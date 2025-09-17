„Die AfD instrumentalisiert diesen Kulturkampf“: Wie die CSU in Bayern zum Erfolg der Rechten beiträgt

Der Weg zur AfD ist kurz. Vom Gelände des Gillamoos-Volksfestes im niederbayerischen Abensberg, wo CSU, Freie Wähler, Grüne, SPD und FDP beim politischen Frühschoppen verbal ordentlich aufeinander eindreschen, läuft man zu Fuß gerade einmal fünf Minuten bis zum Schlossgarten. Dort auf der Wiese haben sich mehrere hundert AfD-Anhänger versammelt, viele haben eine Deutschlandfahne dabei, es läuft laute Musik, die Stimmung ist gut. Wie könnte sie es auch nicht sein, angesichts der aktuellen Umfrageergebnisse? Die AfD ist erfolgreich wie nie, und die anderen Parteien, das wird immer deutlicher, können dagegen nichts ausrichten.
Das weiß auch Tino Chrupalla, der Bundesvorsitzende der Rechtsaußenpartei, der an diesem sonnigen Vormittag auf der Bühne im Schlossgarten steht, unbeeindruckt von den Demonstranten, die sich vor dem Eingang mit Plakaten positioniert haben. „Wir werden dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen“, ruft er ins Mikrofon. Es werde eine AfD-Regierung geben, wenn nicht schon nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt, dann spätestens 2029 auf Bundesebene, ist Chrupalla überzeugt. Die Menschen applaudieren, Zweifel, dass es so kommen wird, scheint hier kaum jemand zu haben.
AfD in Bayern liegt in Umfragen seit Monaten bei 20 Prozent oder besser
Auch in Bayern befindet sich die AfD seit Monaten auf einem Höhenflug. Dem Bayern-Monitor des Meinungsforschungsinstituts Civey zufolge, mit dem unsere Redaktion kontinuierlich das Stimmungsbild im Freistaat untersucht, liegt die Partei aktuell bei einer Zustimmung von 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Zur Bundestagswahl lag sie noch bei 14 Prozent, kletterte im Juni sogar auf 22 Prozent und liegt seither kontinuierlich über der 20-Prozent-Marke. Stärkste Kraft in Bayern ist mit großem Abstand weiterhin die CSU, die auf 40 Prozent kommt; auch die Grünen mit 13, die Freien Wähler mit zehn und die SPD mit acht Prozent würden den Einzug in den Landtag schaffen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht mit zwei und die Linken und die FDP mit je einem Prozent verharren in der Bedeutungslosigkeit.
Für den signifikanten Aufstieg der AfD in Umfragen macht Politikwissenschaftlerin Sabrina Mayer von der Universität Bamberg mehrere Faktoren verantwortlich. Die schwarz-rote Koalition auf Bundesebene neige dazu, Wählerinnen und Wähler zu enttäuschen, auch in der Vergangenheit als Groko. Andererseits gehe es für Parteien darum, mit gesetzten Themen Aufmerksamkeit zu erregen. Das gelinge besonders mit Schlagwörtern wie dem Verbrennerverbot, Gendern oder veganer Wurst. „Die AfD instrumentalisiert diesen Kulturkampf“, sagt Mayer. Laut der Expertin trage die CSU dazu bei. „Markus Söder bedient ebenfalls viele Themen aus dem Bereich des Kulturkampfs. Davon profitiert immer auch die AfD. Hier wäre es natürlich schöner, wenn die CSU eigene Themen setzen würde.“
Halemba, Schmid, „Remigration“: So radikal ist die AfD in Bayern
Mit ihren ganz eigenen Themen hat eigentlich die Bayern-AfD zu tun. Da ist zum einen die Radikalität: Unter den Landesverbänden tritt die bayerische AfD extremer auf als andere. Beispiel Franz Schmid: Der Landtagsabgeordnete und Beisitzer des Landesvorstands wird seit Frühjahr 2024 offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet – ein einmaliger Vorgang im Freistaat. Vorgeworfen wird ihm unter anderem, die „Remigration“ von Personen in verfassungsfeindlicher Weise zu fordern, einen ethnischen Volksbegriff gegen die Menschenwürde zu propagieren, seine Mandatsgelder für die Unterstützung extremistischer Gruppierungen zu missbrauchen und die AfD mit extremistischen Ablegern verknüpfen zu wollen.
Oder das Beispiel Daniel Halemba: Der rechtsextreme AfD-Landtagsabgeordnete nennt den Faschisten Björn Höcke als politisches Vorbild, sympathisiert mit der Identitären Bewegung und ist Mitglied der rechtsextremen Burschenschaft Teutonia Prag. Ihm wurde vorgeworfen, vor der Landtagswahl 2023 nur satzungswidrig an seine AfD-Kandidatur gelangt zu sein. Während Alice Weidel seinen Rauswurf aus der Partei forderte, beließ es der bayerische Landesvorstand bei einer Ämtersperre und setzte sich damit über die Bundes-AfD hinweg. Im Januar 2026 muss sich Halemba vor Gericht verantworten. Er ist wegen vorsätzlicher Geldwäsche, Nötigung, Sachbeschädigung und Volksverhetzung angeklagt.
Zum anderen tobt derzeit ein Machtkampf innerhalb der Bayern-AfD. Ursprünglich hätte die Partei zu einem Landesparteitag ohne Neuwahlen zusammenkommen sollen. Das wollen einige Bezirksverbände aber verhindern. Dabei spielen auch innerparteiliche Machtkämpfe eine Rolle. In der AfD gibt es offenbar die Sorge, dass der Landesvorstand rund um den Vorsitzenden Stephan Protschka die Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht gut genug vorbereitet. Schaden all diese Querelen der AfD letztlich an ihrem laut Umfragen bisherigen Höhepunkt in Bayern? Politologin Mayer glaubt das nicht: „Dieses Kleinklein verschwimmt, weil es der AfD dennoch gelingt, viele Menschen anzusprechen.“ Rechtsextremismus-Probleme würden einfach weggewischt.
Wäre die AfD in Bayern mit rund 20 Prozent ausmobilisiert?
Ob die AfD in Bayern mit etwa 20 Prozent ausmobilisiert sei, hänge auch davon ab, ob die Partei künftig bürgerlicher auftritt. Zudem dürfe, sagt Mayer, die CSU nicht den ländlichen Raum vernachlässigen, wo das Entfremdungsgefühl der Menschen besonders groß ist. Gerade aber, und das gehöre eben auch zur Wahrheit der Umfragen, „befinden wir uns zwischen Wahlen. Umfragen drücken dann oft kurzfristige Parteipräferenzen aus“, sagt die Politikwissenschaftlerin.
Im Schlossgarten in Abensberg neigt sich die AfD-Veranstaltung dem Ende zu. Zuvor hatte die bayerische Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner einmal mehr keinen Hehl daraus gemacht, wie radikal sie sich eine Asylpolitik im Freistaat vorstellt: „Wir werden abschieben, abschieben, abschieben, bis die Startbahnen in München glühen.“ Aus den Lautsprechern dringen die ersten Töne der deutschen Nationalhymne, die Menschen auf der Wiese stimmen mit ein, schwenken Fahnen. Als das Lied vorbei ist, gehen sie den Kopfsteinpflasterweg hinunter zur Straße, wo noch immer einige Demonstranten stehen, viele sind es nicht, eine gute Handvoll. Von dort ist es nicht weit zurück zum Festgelände mit seinen Karussells und Bierzelten, in denen an diesem Morgen die anderen Parteien ordentlich ausgeteilt haben – gegen die AfD allerdings nicht besonders harsch. Eine Idee, wie man den Rechten beikommen kann, die scheint es im Moment einfach nicht zu geben.
Die CSU hätte doch eine gute und kompetente Politikerin in der Person Ilse Aigner. Wieso sie deshalb diesem fränkischen Fleisch-Influencer immer soviel Bühne gibt, verstehe ich nicht.
Die entscheidenden Sätze findet man gleich zu Anfang des Kommentars: "Die schwarz-rote Koalition auf Bundesebene neige dazu, Wählerinnen und Wähler zu enttäuschen, auch in der Vergangenheit als Groko. Andererseits gehe es für Parteien darum, mit gesetzten Themen Aufmerksamkeit zu erregen. Das gelinge besonders mit Schlagwörtern wie dem Verbrennerverbot, Gendern oder veganer Wurst." Es bestätigt sich doch, dass die Politik nichts aber auch gar nichts aus ihren Fehlern gelernt hat bzw. lernt. Insbesondere sein Ohr an der Wählerfront zu haben, scheint keine der etablierten Parteien zu verstehen.
Probleme zu erkennen, zum Thema zu machen und das Problem zu beseitigen, das ist wichtig und zeigt die Fähigkeiten, im Leben, in der Firma wie auch in der Politik. Und da muss man leider sagen war die AfD einfach kompetenter und hat bereits Frau Merkel vor 10 Jahren auf die Nachlässigkeiten und Fehler hingewiesen. Wenn auch die Union versucht diese angesprochenen Fehler nun zu beheben; man muss auch neue Defizite und den notwendigen Handlungsbedarf erkennen. Es reicht nicht aus sich selbst Demokrat und die AfD Nazis zu nennen, denn die AfD bekämpft man nur mit Qualitätspolitik.
Die AfD findet keine Fehler und Probleme, sondern ERFINDET Probleme und bietet Lösungen die zu größeren Problemen führen werden. Und die Union hat seit Jahren nur gelernt diese Ideen nachzuplappern und damit die AfD gestärkt. Die echten Probleme (Rente, Klimawandel, Wirtschaft) geht man nicht an, weil es einfacher ist auf der Migrationswelle zu reiten und es wohl genug Menschen gibt die lieber Arm sind und auf Ausländer schimpfen können als Probleme zu lösen.
Ist es wirklich radikal was Frau Ebner Steiner sagt, „abschieben, abschieben bis die Startbahnen glühen“? Oder ist es vielmehr eine Notwendigkeit aufgrund der Überforderung unserer Sozialsysteme und der ausufernden Kriminalität? Beides hängt doch nachweislich mit der nahezu umgesteuerten Migration von Menschen zusammen, die nicht in der Lage sind oder sein wollen, sich unseren Normen und Werten anzupassen . Ihre Aussage ist natürlich polemisch überspitzt und wenn man das Wort radikal von seiner lateinischen Bedeutung betrachtet auch zutreffend. Sie will das Problem an der Wurzel packen.
Was sollen diese Ammenmärchen, Herr Hofmann? Die Fakten sprechen eine andere Sprache: 8,9 % aller registrierten Tatverdächtigen waren laut BKA Zuwanderinnen/Zuwanderer . Also 91,1% aller Tatverdächtigen waren Inländer! Auf der anderen Seite war ein Anstieg der Anzahl der Zuwanderinnen/Zuwanderer als Opfer von Straftaten um 19,1 % zu verzeichnen. Vielleicht sollte man alle AfD-Leute einfach auf die Isla Catalinita remigrieren, dort wären sie unter sich und konnten ihre Fantasien ausleben. Nur würde sich dann schnell herausstellen, welchen wirren Vorstellungen nachgelaufen man ist.
Herr Hofmann, radikale Äußerungen imponieren so manche AfD Sympathisanten wie immer wieder zu lesen ist. Dazu noch Unterstellungen weit ab von Gut und Böse in der Annahme, dass der Eine oder Andere den Mist auch noch glaubt.
Sehr geehrter Herr König, Die Quelle Ihrer Zahlen würde mich schon interessieren. Meine Quelle ist Statista https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2460/umfrage/anteile-nichtdeutscher-verdaechtiger-bei-straftaten-zeitreihe/ Anteil Ausländischer Tatverdächtiger 2024: 41,8%
Sie vergleichen Äpfel mit Birnen, Herr Thürer. Denn Ausländer sind alle Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, Aber im Beitrag von Herrn Hofmann geht es um Zuwanderer, also Migranten. Und da taugt Ihre Quelle gar nichts, denn da sind auch Personen enthalten, die hier Steuern und Sozialabgaben leisten. Die von mir zitierte Quelle finden Sie hier: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2023.html?nn=62336
Sehr geehrter Herr König Wenn Sie schon diese Zahlen/Definitionen heranziehen, dann bitte richtig. Die Definition der „Geflüchteten“ laut BKA ist mit der absoluten Zahl von 2,935 Million unterlegt. Das sind bei ca. 83,6 Mio Bewohnern des Landes 3,5%. Die aber sind dann für 8,9% der Straftaten verantwortlich. Also 2,5-fach Überrepräsentiert. Das bei einen Zuwachs von 25% im letzten Jahr, gemäß ihrer BKA-Statistik. Und wenn Sie nun alle dazuzählen, die außerhalb der von ihnen/dem BKA genutzten Flüchtlings-Definition auch noch in unserem Land Aufenthalt genießen, kommen Sie wieder zu den von mir aus Statista erwähnten Zahlen.
Herr Thürer Sie unterschlagen a) dabei, dass die Zahl von Straftaten gegen Ausländergesetze mitgezählt wurden, also verdächtig sich unberechtigt Aufenthaltsberechtigungen zu erschleichen (41,8 zu 35,4) und b) sind das bisher "Verdächtige" was bei einer Feststellung von Schuld oder nicht ebenso zu einer Verminderung führen wird. Abgesehen davon gehören zu diesen Zahlen auch jede Menge EU-Bürger die sich hier aufhalten dürfen und deshalb geradewegs egal ist ob die hier oder im Herkunftsland verübt werden, gerade so wie wenn Deutsche im Ausland etwas anstellen. Das sind Menschen die überall in der EU arbeiten dürfen, weswegen ich die eher zu den Aufenthaltsberechtigten zählen würde, denn ich hoffe nicht, dass Sie außerhalb Ihrer direkten Umgebung alle als fremd und unberechtigt klassifizieren. - https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2461/umfrage/nichtdeutsche-tatverdaechtige-nach-nationalitaet/
Ach Herr Thürer, sie versuchen mit Fakten zu untermauern, aber interpretieren die Fakten wie es ihnen gerade passt. Zu ihrer statista-Seite: Es sind ERFASSTE Straftaten, nicht VERURTEILTE. Als Beispiel: Ich habe mindestens 15 erfasste Straftaten durch Nachbarschaftsstreit (die Polizei weisst mich immer darauf hin, das sie kommen müssen, aber es eh eingestellt wird), aber alle wurden eben wieder eingestellt. Erfasst sind bei mir also 15+ Straftaten, verurteilt 0. Soviel zu ihrer Quelle, Herr Thürer
