Er sitzt für die CSU im Landtag – und schreibt nebenbei Krimis

Gerhard Hopp pflegt ein ganz besonderes Verhältnis zu seinem Arbeitsplatz. Zugegeben, der 44-Jährige darf auch ein außergewöhnliches Gebäude seine Arbeitsstätte nennen: Seit elf Jahren ist Hopp Abgeordneter des Bayerischen Landtags und vertritt in der CSU-Fraktion seinen Heimatort Cham im Maximilianeum in München. Das eindrucksvolle Bauwerk ließ der bayerische König Max II. Mitte des 19. Jahrhunderts am Isarufer errichten, ursprünglich als Ort der historischen und künstlerischen Erziehung und Sitz einer Studienstiftung für hochbegabte Kinder. Die Studienstiftung Maximilianeum nimmt bis heute die besten bayerischen Schülerinnen und Schüler auf. Sie ist auch Eigentümerin des Gebäudes; der Bayerische Landtag, der 1949 hier einzog, ist nur Mieter.

Eigentlich ist sein Landtags-Krimi auf drei Teile angelegt

Als Abgeordneter geht Hopp im Maximilianeum ein und aus. Das Gebäude mit seiner prächtigen Fassade, den verschachtelten Gängen zwischen Alt- und Neubau und dem stets präsenten Flair der Geschichte fasziniert den studierten Politikwissenschaftler. So sehr, dass er ihm schon zwei Bücher gewidmet hat: 2021 „Die Akte Schleißheim“, ein Jahr später „Maximilianeum“. Der CSU-Landtagsabgeordnete Hopp ist Krimi-Autor.

In seinen Büchern lässt er einen jungen Abgeordneten, Stefan Huber, in ein Abenteuer stolpern, das diesen tief in die Vergangenheit des Maximilianeums führt. Ausgehend von der realen bayerischen Geschichte entwickeln sich zwei spannende Fälle, in die sowohl die Polizei – der bärbeißige Kommissar Harald Bergmann und seine hoch motivierte Kollegin Lena Schwartz – wie auch Mitarbeitende des Landtags verwickelt werden. Unter anderem machen sich die Protagonisten auf die Suche nach dem „Blauen Wittelsbacher“, einem Diamanten von unschätzbarem Wert, der angeblich in den Katakomben des Maximilianeums verborgen liegen soll.

Der Schriftzug „Bayerischer Landtag" – am neuen Eingang des Landtags im Ostteil des Maximilianeums. Foto: Peter Kneffel/dpa

Wie aber kommt man als Abgeordneter auf solche Ideen? Hat er zu viel Zeit? Hopp lacht. „Die Idee dahinter war ein bisschen, den Leuten auf unterhaltsame Weise näherzubringen, wie der Betrieb hier im Landtag so läuft“, sagt der Oberpfälzer. Für junge Leser gibt es so etwas bereits ein wenig länger: Auf Anregung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner ermitteln „Die Isar-Detektive“ seit 2020 rund um den Landtag.

Und Hopp? Auf einer Autofahrt in den Urlaub sei ihm die Idee gekommen, Ähnliches für Erwachsene anzulegen, erzählt er. Mit seiner Frau spann er die ersten Stränge der Handlung weiter und präsentierte seine Idee schließlich Aigner. Die stimmte zu, und Hopp stürzte sich ins Schreiben. Über gut neun Wochen arbeitete er am Manuskript für das erste Buch, „jeden Abend eine Szene“, sagt er. Dazu wälzte er Bücher über die Geschichte der bayerischen Monarchen, und ließ persönliche Erfahrungen aus seinem politischen Alltag einfließen.

„Keine logischen Fehler zu machen, das war eigentlich die größte Herausforderung“

Kritik an seiner Doppelrolle als Politiker und Krimi-Autor erhalte er nicht, sagt Hopp und grinst. „Offensichtlich ist es glaubhaft, dass bei mir die politische Arbeit immer im Vordergrund steht.“ Das Schreiben liegt dem 44-Jährigen, wobei er sich vor den beiden Romanen vor allem im Feld wissenschaftlicher oder politischer Formulierungen bewegte. Von 2022 bis 2023 war er zum Beispiel einer von zwei Vorsitzenden der CSU-Grundsatzkommission und hat am 2023 veröffentlichten Grundsatzprogramm seiner Partei mitgeschrieben.

Wie kritisch sein Schreiben gleichwohl hinterfragt werden kann, erfuhr Hopp in der Zusammenarbeit mit seinem Lektor. „Keine logischen Fehler zu machen, das war eigentlich die größte Herausforderung als Autor“, sagt er. Und um sicherzugehen, dass auch jeder Laufweg durch das Treppauf, Treppab des Maximilianeums plausibel ist, und dass der geschilderte Geheimgang von den Katakomben bis hinüber zum Müller'schen Volksbad wirklich noch so existiert, durchwanderte Hopp mit seinem Lektor das ganze Gebäude gleich mehrfach. Bislang habe sich kein Leser über Fehler im Buch beschwert, sagt er nicht ohne Stolz.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner ließ sich im Sommer die Großbaustellen des bayerischen Landtags zeigen. Darunter die Baugrube mit den freigelegten Kavernen im Westen des Maximilianeums. Foto: Peter Kneffel/dpa

In diesen Tagen dröhnt durch das Maximilianeum Baulärm. In den Katakomben unter dem Plenarsaal wird ein zusätzlicher Technikschacht eingebaut. Im Kellergewölbe stehen Bagger, Staub bedeckt den Boden. Einige spannende Dinge haben Bauarbeiter schon zutage gefördert, 1998 etwa wurde zufällig der Grundstein des Hauses entdeckt. Hopp lässt seinen Blick neugierig durch die Gewölbe schweifen. Eigentlich ist sein Landtags-Krimi ja auf drei Teile angelegt. Ihm fehle aber gerade die zündende Idee für den letzten Fall, sagt er. Wer weiß, vielleicht schlummert neue Inspiration genau an diesem Ort, im Innersten des Maximilianeums?