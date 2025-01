Steigende Temperaturen, Neuschnee und Wind ließen am Wochenende die Lawinengefahr in den Allgäuer Bergen wachsen. Das wurde zwei Gruppen mit insgesamt zehn Schneeschuhgehern am Prinz-Luitpold-Haus unterhalb des Hochvogels zum Verhängnis. Die Bergwacht Hinterstein (Kreis Oberallgäu) musste den Großteil von ihnen unter widrigen Bedingungen retten.

Marina Kraut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hinterstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis