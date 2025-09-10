Wie voll ist die S-Bahn? Anzeigen informieren über die Auslastung in Echtzeit

Welcher S-Bahn-Waggon wie voll ist, sehen seit Mittwoch Fahrgäste am Münchner Ostbahnhof bereits bevor der Zug einfährt. „DB Lightgate“ heißt die neue Technologie, die mit Sensoren an den Gleisen in Echtzeit misst, wie stark die Wagen ausgelastet sind. Diese Information zeigen die Displays an den Bahnsteigen dann an.

Laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn (DB) funktionieren diese Displays etwa wie Ampeln: Grün steht für Wagen mit viel Platz, gelb für mittlere Auslastung und rot für wenig Platz. So können sich Fahrgäste noch vor der Einfahrt des Zuges besser verteilen. Der Bahnsteig an Gleis 1 und 2 am Ostbahnhof ist der Startpunkt für „DB Lightgate“ in München. In Hamburg und Berlin wird das System schon eingesetzt. Laut der DB sollen weitere Stationen, insbesondere entlang der Stammstrecke, noch in diesem Jahr mit der Technik ausgestattet werden.

Im Fokus stehen dabei Stationen, wo besonders viele Fahrgäste profitieren, heißt es in der Pressemitteilung. Neben der Stammstrecke sollen auch noch die beiden Umsteigebahnhöfe an der Flughafenlinie S1, Moosach und Feldmoching, mit „DB Lightgate“ ausgestattet werden. Im Jahr 2026 sollen weitere Linien folgen. Der Schwerpunkt werde dabei, laut der DB, das Stadtgebiet und angrenzende Bahnhöfe im Zulauf zur Stammstrecke bilden. Die Livedaten des Systems sollen zusätzlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der S-Bahn-Leitstelle ermöglichen, die Auslastung von Zügen bei Störungen bestmöglich zu berücksichtigen.

Grün steht für viele freie Plätze, gelb für mittlere Auslastung im Wagon. Foto: Matthias Balk, dpa

„Ich freue mich, dass wir diese Innovation für die Münchner S-Bahn genau jetzt starten können, wenn die Landeshauptstadt mit der IAA Mobility der Nabel der Verkehrswelt ist“, wird Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter in der Mitteilung zitiert. „Lightgate ist ein weiterer Mosaikstein, wie wir das S-Bahn-Fahren im Raum München künftig noch komfortabler, pünktlicher und attraktiver machen und den Fahrgastwechsel beschleunigen wollen.“

„DB Light“ Gate wurde um ein KI-Prognosetool erweitert

„DB Lightgate“ wurde laut der Pressemitteilung von der S-Bahn Hamburg entwickelt. In der Hansestadt ist die Technik bereits seit einigen Jahren im Einsatz und wurde jüngst um ein Prognosetool auf Basis von Künstlicher Intelligenz erweitert. Für die Auslastungsmessung nutzt „DB Lightgate“ eine Art LED-Lichtschranke, die auf beiden Seiten der Gleise angebracht ist und S-Bahnen im Vorbeifahren durchleuchtet. Je häufiger der Lichtstrahl unterbrochen wird, desto mehr Fahrgäste sind an Bord. Daraus ergibt sich laut der DB ein sehr präziser Messwert mit über 90 Prozent Genauigkeit.