So wird man Wiesnwirt

Ein eigenes großes Festzelt auf dem Oktoberfest – für viele Gastronominnen und Gastronomen ist das die absolute Krönung der Karriere. Doch der Weg dorthin ist schwierig, der Platz für Zelte begrenzt. Wer sich Hoffnungen macht, muss Geduld, Durchhaltevermögen und einiges an Glück mitbringen. Und wie die begehrte Position vergeben wird, unterscheidet sich je nach Zelt.

Die Brauerei-Zelte sind auf dem Oktoberfest immer gesetzt

Von den 14 großen Zelten auf der Wiesn gehören sieben direkt zu den sechs großen Münchner Brauereien: Hacker-Pschorr verantwortet das Hacker-Festzelt und die Bräurosl, Spaten steht hinter der Ochsenbraterei. Dazu kommen die Augustiner-Festhalle, das Hofbräu-Festzelt, das Löwenbräu-Festzelt und das Paulaner-Festzelt. Diese Zelte sind jedes Jahr sicher dabei – sie müssen sich nicht erneut bei der Stadt München, die das Oktoberfest ausrichtet, bewerben.

Wer in diesen Zelten als Wirt tätig wird, entscheidet in erster Linie die jeweilige Brauerei. Auch der Münchner Stadtrat muss noch sein OK zu einem Vorschlag geben. Dabei prüft er die persönliche Zuverlässigkeit der Gastronomin oder des Gastronomen, schaut also, ob sich die Person in der Vergangenheit etwas zuschulden hat kommen lassen. Verurteilungen oder gravierende Verstöße im Bereich Hygiene und Gewerbeordnung können hier zum Problem werden, in der Regel nimmt die Stadt die Vorschläge der Brauereien aber an. Ähnlich läuft es beim Armbrustschützenzelt und beim Schützen-Festzelt, die Schützenverbänden gehören. Die Zelte sind wie auch die Brauereizelte gesetzt, die Vereine schlagen der Stadt die Betreiber vor.

Freie Zelte: Bewerbung mit Punktesystem

Anders ist die Lage bei den übrigen fünf großen Festzelten, den sogenannten freien Zelten. Zu diesen gehören die traditionsreiche Festhalle Schottenhamel, die bereits seit 1867 auf der Wiesn ist, die Fischer-Vroni, Käfers Wiesn-Schänke, Kufflers Weinzelt und das Marstall. Deren Betreiber müssen sich jedes Jahr neu um einen Platz für ihr Zelt auf dem Oktoberfest bewerben, genau wie die Betreiber der kleineren Zelte, Schaustellerbuden und Fahrgeschäfte. Die Stadt München bewertet die Bewerbungen mit einem komplexen Punktesystem.

Kriterien sind unter anderem die gastronomische Erfahrung, die Anziehungskraft des Betriebs und das Konzept. Doch auch wer schon länger auf dem Oktoberfest dabei ist, hat bessere Karten: Wer als „Stammbeschicker“ gilt und seinen Vertrag immer zuverlässig erfüllt hat, sammelt dadurch wichtige Punkte. Zudem gibt es den Faktor „Tradition“: Hier werden Punkte für „eng mit dem Oktoberfest verknüpfte historische und erhaltenswerte Gastronomiebetriebe“ vergeben.

Neue Bewerberinnen und Bewerber haben es schwer, da mitzuhalten. Realistisch gesehen besteht bei den großen Zelten eigentlich nur dann eine Chance, wenn eine Lücke entsteht. Das war 2014 der Fall, als Siegfried Able mit dem Marstall-Zelt zum Zug kam. Zuvor war der langjährige Wiesn-Wirt Josef Krätz wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden und hatte seine Konzession verloren – auch das Hippodrom-Zelt durfte er daher nicht mehr betreiben.

Wirte-Wechsel sind auf dem Oktoberfest selten – auf der „Oidn Wiesn“ sieht es anders aus

Tatsächlich gibt es bei den Wiesn-Wirten nur selten Veränderungen. Wer einmal ein großes Zelt betreibt, hat meist über Jahrzehnte hinweg seinen Platz sicher. Oft werden die Zelte auch innerhalb der Familie an die nächste Generation weitergereicht. So bleibt auf dem Oktoberfest dann doch das meiste gleich – Neulinge schauen aber in der Regel in die Röhre.

Auf der „Oidn Wiesn“ gilt das gleiche Punktesystem, doch dort fielen die Entscheidungen zuletzt knapper aus. Dieser Bereich im Süden der Theresienwiese kostet Eintritt. Hinter dem Eingang geht es dann traditioneller zu, ähnlich wie das Oktoberfest früher einmal war. Dort finden Besucherinnen und Besucher historische Fahrgeschäfte – und weitere mehr oder weniger große Festzelte. Die „Oide Wiesn“ gibt es aber erst seit 2010, daher spielen „Traditions“- und „Stammbeschicker“-Punkte noch eine geringere Rolle.

2024 stach das Zelt „Boandlkramerei“ das „Herzkasperlzelt“ aus, das in den Jahren zuvor stets seinen Platz hatte. Auch 2025 setzte sich die „Boandlkramerei“ wieder knapp durch.