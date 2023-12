Halle in Wiedergeltingen brennt – Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort

In Wiedergeltingen im Unterallgäu brennt eine Halle nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Freitagmorgen hat in Wiedergeltingen im Unterallgäu eine Halle gebrannt. Der Anbau eines Bauernhofgebäudes wurde nach Informationen der Polizei wohl in der Vergangenheit landwirtschaftlich genutzt. Ob dem zum Zeitpunkt des Brandes auch so war, ist nicht bekannt.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zu Brand in Wiedergeltingen an

Die Meldung über das Feuer ging um 7.40 Uhr bei der Polizei ein. Sie alarmierte 20 Feuerwehrfahrzeuge und 5 Rettungsfahrzeuge zur Halle, die eine breite von drei bis fünf Garagenfeldern hat. Nach Angaben der Polizei ist die Halle fast komplett ausgebrannt. Ob die Flammen auch auf das nebenanstehende Bauernhaus übergegriffen haben, konnte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West vorerst nicht bestätigen. Auch zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. (AZ)