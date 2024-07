Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet zwei Menschen

Bei einem Brand in einem Wiesbadener Mehrfamilienhaus hat die Feuerwehr zwei Bewohner gerettet. Die 65-jährige Frau und der 45 Jahre alte Mann seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Das Feuer war aus bislang ungeklärten Gründen in der Wohnung der Frau im ersten Stock ausgebrochen. Ihre Wohnung war so verraucht, dass sie sich nicht mehr alleine retten konnte. Das Gleiche widerfuhr dem Mann in der Wohnung über ihr. Den Angaben zufolge erlitten zudem zwei Menschen in einer weiteren Wohnung leichte Verletzungen. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.