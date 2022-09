Wird das Oktoberfest ein Corona-Superspreader-Event?

Plus Das erste Oktoberfest seit Beginn der Corona-Pandemie steht kurz bevor. Dass auch das Virus zu Gast sein wird, ist klar. Doch wie schlimm wird es kommen?

Hingehen oder nicht hingehen – das ist die große Frage vor dem ersten Oktoberfest seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Samstag wird o’zapft und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat bereits angekündigt, dass er sich maskenlos in das Spektakel stürzen zu wollen. Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude ( SPD) erklärte hingegen, wegen der Corona-Gefahr nicht zum Oktoberfest-Anstich zu gehen. So oder so Münchens Krankenhäuser stellen sich auf ein größeres Patientenaufkommen ein.