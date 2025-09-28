Icon Menü
Wiesn 2025: Feuerwehr München mit wenigen Einsätzen auf dem Oktoberfest

Okotberfest 2025

Kaum Einsätze auf der Wiesn: Ruhige erste Woche für die Münchner Feuerwehr

Für die Münchner Feuerwehr verläuft das Oktoberfest dieses Jahr entspannt. Die Einsatzkräfte sind von Beginn an auf dem Gelände – und verzeichnen bisher auch untypische Einsätze.
Von Julia Mondry
    • |
    • |
    • |
    Die Wiesn-Halbzeitbilanz der Münchner Feuerwehr fällt bisher ruhig aus.
    Die Wiesn-Halbzeitbilanz der Münchner Feuerwehr fällt bisher ruhig aus. Foto: Niklas Treppner, dpa (Symbolbild)

    Für die 190. Wiesn gab es am Samstag, 27. September, den Halbzeitschlag. Nach einer Woche Oktoberfest vermeldete die Münchner Feuerwehr – anders als andere Rettungskräfte auf der Theresienwiese – wenige Einsätze.

    Feuerwehr München: Einsatzfahrzeuge nur vor Öffnung auf dem Wiesngelände

    Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, sei bisher noch kein Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge auf dem Gelände nötig gewesen. Die Wagen fuhren lediglich vor den Öffnungszeiten über das Gelände. Vor der offiziellen Eröffnung des Volksfestes arbeiteten die Feuerwehrleute mit Veranstaltern, Festwirten und Schaustellern zusammen, um Brände und weitere Gefahren zu vermeiden.

    In der Mitteilung berichtete die Feuerwehr deshalb lediglich von kleineren Einsätzen. Dabei wurden Schlösser geöffnet oder die Feuerwehrleute kümmerten sich um Gullys, die nicht abgeflossen waren. Damit verlaufe das Volksfest aus Sicht der Feuerwehr bisher „ruhig“, heißt es in der Mitteilung.

    Bei Wiesn-Überfüllung: Feuerwehr als Notfallkommunikationsweg

    Dennoch war die Feuerwehr durchaus an größeren Ereignissen des diesjährigen Oktoberfests beteiligt. Am Samstag zur Wiesn-Halbzeit schlossen die Veranstalter des Oktoberfests die Theresienwiese kurzzeitig, da sich zu viele Menschen auf dem Gelände befanden. Augenzeugen berichteten von chaotischen Zuständen. Der Vorfall löste Debatten über das Sicherheitskonzept der Wiesn-Veranstalter aus.

    Ebenso wie die Polizei veröffentlichte auch die Münchner Feuerwehr die Information über die Schließung des Festgeländes auf ihren Social-Media-Kanälen. Zudem besetzt die Feuerwehr die Notarztwagen auf der Wiesn. Die meisten Einsätze auf dem Volksfest hatten bisher die Sanitäter, die zur Aicher Ambulanz gehören.

