Wiesn-Besucher meldet sich mit Schmerzen bei Sanitätern – die retten ihm das Leben

Täglich gibt es auf der Wiesn hunderte Rettungseinsätze. Allein am ersten Wiesn-Wochenende knackten die Sanitäterinnen und Sanitäter alle Rekorde: Schon am ersten Wiesn-Tag waren sie rund 500 Mal im Einsatz. Besonders die hohen Temperaturen machten den Menschen zu schaffen.

Am Montag wurde es für einen jungen Wiesn-Besucher brenzlig: Der 21-Jährige wandte sich mit plötzlich einsetzendem Herzstolpern und Brustschmerzen an die Sanitäterinnen und Sanitäter der Aicher Ambulanz. Wie es in einer offiziellen Mitteilung der Ambulanz heißt, war zufällig ein Arzt der Rhythmologie des Deutschen Herzzentrums München im Einsatz und erkannte sofort die lebensbedrohliche Lage des Mannes.

Wiesn-Besucher hat seltene Herzrhythmusstörung

Er stellte eine sehr seltene und akut gefährliche Herzrhythmusstörung fest. Unverzüglich sei der 21-Jährige in den Akutraum gebracht und medizinisch versorgt worden. Anschließend wurde er mit Rettungswagen und Notarzt in eine Münchner Spezialklinik gebracht, wo die lebensrettende Therapie eingeleitet wurde. Wie die Sanitätsstation mitteilte, sei der Patient inzwischen außer Lebensgefahr und auf dem Weg der Besserung.