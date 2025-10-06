Icon Menü
Wiesn: Etwa 93 Tonnen Müll auf Oktoberfest-Gelände

Wiesn

Etwa 93 Tonnen Müll auf Oktoberfest-Gelände

1.750 Kubikmeter Wasser, Sonderschichten und bis zu 30 Mitarbeiter pro Nacht: So läuft die Reinigung nach dem Oktoberfest ab - und so viel Müll bleibt tatsächlich zurück.
Von dpa
    •
    •
    •
    Beim größten Volksfest der Welt wird schnell aufgeräumt.
    Beim größten Volksfest der Welt wird schnell aufgeräumt. Foto: Felix Hörhager/dpa

    Rund 93 Tonnen Müll sind in diesem Jahr während des Oktoberfests zusammen gekommen. Außerhalb des Festgeländes seien 55 Tonnen Müll in den umliegenden Straßen zusammengekehrt worden, teilte das zuständige Baureferat mit.

    Pro Nacht waren demnach bis zu 30 Mitarbeiter im Dienst, die von 2.00 Uhr nachts bis um 8.00 Uhr morgens auf Hochtouren arbeiteten. Zusätzlich gab es Sonderschichten beim Einzug der Wiesn-Wirte und dem Trachtenumzug am ersten Wochenende des Volksfests.

    Im vergangenen Jahr wurden 72 Tonnen Müll auf dem Festgelände und 36 Tonnen Müll in der direkten Umgebung gesammelt.

