Wiesn-Besucher stürzt Treppe hinunter und erleidet Schädelbruch – Not-OP in Münchner Klinik

Die Sanitäterinnen und Sanitäter der Aicher Ambulanz auf der Wiesn hatten zum Start ins Wochenende viel zu tun. Wie sie berichteten, wurden am Freitag insgesamt 469 Patientinnen und Patienten auf dem Gelände des 190. Oktoberfests versorgt. „Mit dem Start ins Wochenende steigen traditionell auch die Zahlen der medizinischen Behandlungen und Hilfeleistungen auf dem Oktoberfest“, heißt es auf der Webseite der Aicher Ambulanz, wo diese täglich über Notfälle auf der Wiesn berichtet.

Aicher Ambulanz erhöht Kapazitäten am Samstag

Der Anstieg ist nicht verwunderlich: Am Samstagabend kam es kurzzeitig zu einer Sperrung des Geländes. Der Grund: Überfüllung. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Sperrung auf dem Gelände aufgehalten haben, ist bislang nicht bekannt. Klar ist aber: Die Überfüllung und die darauffolgende Durchsage, dass alle Besuchenden das Gelände verlassen sollen, lösten bei einigen Besuchern Panik aus. Aus präventiven Sicherheitsgründen habe die Ambulanz wegen der Überfüllung ihre Kapazitäten um 30 Liegen erhöht – „innerhalb von nur sieben Minuten“.

Icon vergrößern Für Menschen mit Platzangst kein Wohlfühlort: das Münchner Oktoberfest. Foto: Peter Kneffel, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für Menschen mit Platzangst kein Wohlfühlort: das Münchner Oktoberfest. Foto: Peter Kneffel, dpa

„Das zwischen Festleitung und den Sicherheitsbehörden abgestimmte Konzept zum Schutz gegenüber Überfüllung hat gut funktioniert und die Situation konnte schnell wieder aufgelöst werden“, berichtet die Aicher Ambulanz. Zwei „betreuungsbedürftige Personen“ hätten Unterstützung der Einsatzkräfte in der Sanitätsstation gesucht. Zu weiteren Einsätzen in diesem Zusammenhang sei es nicht gekommen.

Gegen 22 Uhr zogen die Einsatzkräfte für den Samstag eine vorzeitige Bilanz von 538 Behandlungen, darunter 179 Trageeinsätzen.

63-Jähriger stürzt Treppe hinunter und muss notoperiert werden

Am Freitag versorgten die Einsatzkräfte der Aicher Ambulanz eine Vielzahl an Verletzungen – von Kreislaufproblemen und Kopfverletzungen bis hin zu Alkoholvergiftungen. Ein Unfall ist besonders tragisch: Ein 63-jähriger Wiesn-Besucher stürzte an der U-Bahn-Station fünf Stufen herunter und zog sich dabei einen komplexen Schädelbruch in Form eines offenen Schädel-Hirn-Traumas zu. Nach einer schnellen Untersuchung im Computertomografen auf dem Wiesn-Gelände sei der Patient umgehend in eine Münchner Klinik gebracht und dort notoperiert worden. Wie der derzeitige Zustand des Mannes ist, ist nicht bekannt.

Am Freitagmorgen wurde auf dem Wiesn-Gelände ein Toter entdeckt, dabei handelte es sich um einen Schausteller. Es wurden laut Deutscher Presse-Agentur medizinische Gründe vermutet, Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es laut Polizei nicht.