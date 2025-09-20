Wie die Wiesn-Gaudi eine Gaudi bleibt: Tipps gegen Diebe

Der Ansturm auf das Festgelände war groß: Die ersten Wiesngäste sitzen bereits vor ihrer Maß Bier und großen Gerichten, die heuer so viel kosten wie nie. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das Fest am Samstag, 20.09., offiziell mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Zum 190. Mal heißt es in Bayerns Hauptstadt wieder „O‘zapft is!“. Aber: Noch bevor Reiter zum ersten Schlag ansetzte, waren die Sicherheitskräfte im Einsatz.

2000 Euro gestohlen: Verlorener Rucksack ohne Bargeld aufgetaucht

Am Donnerstag, 18.09., reiste ein 45-jähriger Doppelstaatler aus Vancouver aus Richtung Stuttgart nach München, um das Oktoberfest zu besuchen. Wie die Bundespolizei München mitteilte, stahl ein bislang Unbekannter den Rucksack des Polnisch-Kanadiers.

Darin hatten sich laut Angaben der Polizei rund 2000 Euro Bargeld in unterschiedlichen Währungen befunden. Einen Tag später tauchte der Rucksack des Mannes im Fundbüro des Münchner Hauptbahnhofs wieder auf – das Geld aber war weg.

Diebstahl auf der Wiesn: Polizei warnt vor weiteren Fällen

In ihrer Mitteilung warnte die Dienststelle vor weiteren Taschendieben. Laut Bundespolizei München würden jährlich neben einheimischen Verbrechern auch Diebe aus ganz Europa anreisen, um Taschen und andere Wertsachen von Wiesn-Besuchern zu stehlen.

Im Abschlussbericht des Polizeipräsidiums München zu den Wiesn im vergangenen Jahr hieß es zwar, dass Taschendiebstähle im Vergleich zu 2023 zurückgegangen seien. Dennoch handelte es sich um 38 Taschendiebstähle und 158 Anzeigen wegen weiteren Diebstählen in 16 Tagen Wiesn-Gaudi.

Die Bundespolizei vermerkte für das vergangene Jahr 61 Diebstähle allein an den Festtagen. Eine „weitere, hohe zweistellige Zahl“ sei im Nachhinein bei örtlichen Dienststellen gemeldet worden.

Icon vergrößern Auch in diesem Jahr sind Beamte der Polizei auf dem Wiesngelände unterwegs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch in diesem Jahr sind Beamte der Polizei auf dem Wiesngelände unterwegs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Wiesn 2025: So schützen sich Besucher vor Dieben

Damit Besucher des diesjährigen Oktoberfestes möglichst sicher bleiben, geben die Sicherheitsbehörden folgende Tipps:

Nur Mitnehmen, was notwendig ist.

Niemandem einen Blick in die Geldbörse ermöglichen.

Wertsachen immer eng am Körper tragen oder in verschließbare Innentaschen stecken.

Bargeld, Bankkarten und Ausweise getrennt voneinander aufbewahren.

Bei Aus-, Ein- und Umstieg Gedränge, vor allem an den Türen und engen Bahnsteigen, möglichst aus dem Weg gehen.

In der Öffentlichkeit sollten Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper oder eingeklemmt unter dem Arm getragen werden. Im Gedränge sollten Rucksäcke vor dem Körper gehalten werden.

Bei möglichen Ablenkungsmanövern, wie Fragen nach dem Weg oder einer Toilette oder Geldwechselwünschen, stets misstrauisch bleiben.

Keine Gepäckstücke zurücklassen.

Geldbeutel gestohlen – Und jetzt?

An den Bahnhöfen kümmern sich Beamte der Bundespolizei um die Sicherheit von Fahrgästen und Wiesnbesuchern, die mit dem ÖPNV anreisen. Auf dem Festgelände und rundherum sind rund 600 Polizisten im Einsatz, sowohl in Uniform als auch in zivil. Besucher können sich jederzeit an sie wenden.

Außerdem gibt es auch eine Anlaufstelle im Service-Zentrum der Wiesn. Die Polizeiinspektion 17 – oder auch „Wiesnwache“ – befindet sich im westlichen Teil der Theresienwiese. Zudem ist die Polizei wie gewohnt stets über die Notrufnummer 110 erreichbar.

Eigens für die Wiesn hat die Polizei München eine Informationsseite erstellt, auf der Besucher weitere Antworten und Hinweise einsehen können. Dort hinterlegt sind auch wichtige Telefonnummern, die Wiesnbesucher kennen sollten. Unter anderem folgende:

Polizei: 110

Feuerwehr: 112

Frauennotruf München: 089/763737

Hilfe in allen Notlagen: Wiesn-Teams im Einsatz

Ebenfalls vor dem offiziellen Beginn der Wiesn ereignete sich ein weiterer Vorfall. Eine 70 Jahre alte Frau starb aus bislang ungeklärter Ursache. Die Reanimationsmaßnahmen der Ambulanz blieben erfolglos.

Auch bei solchen Fällen können sich Besucher an Rettungssanitäter oder Polizisten auf dem Gelände persönlich, per Notruf oder im Servicebereich wenden. Einen Lageplan finden Gäste ebenfalls auf der Seite der Polizei.