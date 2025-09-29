Wie gut wissen Sie über das Oktoberfest Bescheid?

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Zwischen Mitte September und Anfang Oktober strömen jedes Jahr viele Millionen Menschen in die Festzelte auf der Theresienwiese in München. Aber wie viele Millionen kommen da eigentlich? Worauf geht diese zum gigantischen Spektakel gereifte Traditionsveranstaltung eigentlich zurück? Und welche Attraktionen gibt es auf der Wiesn – neben den Bierzelten natürlich? Darum geht es in unserem Quiz zum Oktoberfest.

2025 läuft das Oktoberfest vom 20. September bis zum 5. Oktober. Wie lange die Zelte in diesem Zeitraum geöffnet sind, welches Programm während des Volksfestes geboten ist und wie man das Festgelände am besten erreicht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Zwar bleibt bei der Traditionsveranstaltung das meiste in jedem Jahr gleich, ein paar Veränderungen gibt es dann aber doch. Was im Jahr 2025 neu ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Jedes Jahr neu: der Bierpreis, der auch in unserem Oktoberfest-Quiz eine Rolle spielt. Die Entwicklung kennt dabei aber nur eine Richtung, nach oben. In welchem Zelt die Maß nun wie viel genau kostet, haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

Ebenso wie der Bierpreis interessiert die offizielle Besucherzahl in jedem Jahr viele Menschen. Klar ist: Es sind mehrere Millionen. Wie zählt man eigentlich derartige Menschenmassen? Lange waren es Schätzwerte – doch seit dem Jahr 1997 wird der Wert ziemlich genau ermittelt. Wie, das erklären wir in diesem Artikel.

Vor der Wiesn ist nach der Wiesn – und so lohnt auch immer ein Blick zurück. Alle Zahlen und Fakten zum Fest im vergangenen Jahr finden Sie in diesem Artikel.