Söder zum Oktoberfest: "Ich komme ohne Maske"

Markus Söder sieht die Corona-Lage als stabil an. Der bayerische Ministerpräsident kritisiert die Kommunikation von Gesundheitsminister Lauterbach und äußert sich zur Wiesn.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will das Oktoberfest in München ohne Mund-Nase-Schutz aufsuchen. "Die Corona-Lage ist derzeit stabil", sagte der CSU-Politiker der Bild. Es gebe "keine wachsende Belastung in den Krankenhäusern": "Jeder soll eigenverantwortlich entscheiden, ob und wie er die Wiesn besucht. Ich komme ohne Maske."

Mit Blick auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte Söder: "Mich wundern die überdrehten Botschaften von Herrn Lauterbach." Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das größte Volksfest der Welt wieder normal stattfinden (17. September bis 3. Oktober). (dpa)

