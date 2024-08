Verbraucherzentrale warnt vor Online-Abzocke bei Wiesn-Tischen

In rund drei Wochen beginnt das Oktoberfest und die Tische sind wie jedes Jahr heiß begehrt. Viele Kurzentschlossene werden bei der Suche online fündig. Doch bei der Reservierung ist Vorsicht geboten, warnt die Verbraucherzentrale Bayern. Die Preise im Netz sind oft ein Vielfaches höher als die Originalpreise. Hinzu kommt, dass die Käufer nicht sicher sein können, ob sie mit der Online-Reservierung wirklich ins Zelt gelassen werden. Denn viele Wiesnwirte regeln in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass Reservierungen, die nicht direkt bei ihnen gekauft wurden, ungültig sind. Demnach könnte man am Eingang abgewiesen werden.

Das ist aber nicht das einzige Problem. Denn auch Fake-Angebote für Tischreservierungen sind keine Seltenheit. In solchen Fällen erhalten Käufer nicht einmal eine Reservierung. Die Betrüger machen sich dabei die hohe Nachfrage zunutze. Im Nachhinein ist es kaum möglich, den Kaufpreis vom angeblichen Verkäufer wiederzubekommen. „Besucher bleiben dann auf den Kosten sitzen“, warnt Verbandsjuristin Tatjana Halm.

Offizielles Onlineportal für Weiterverkauf von Wiesn-Tischreservierungen

Alternativ zu den Angeboten auf verschiedenen Onlineportalen gibt es seit vergangenem Jahr eine offizielle Webseite, auf der Tischreservierungen weiterverkauft werden können. Der Preis darf dort nicht höher sein als der offizielle Kaufpreis. Der Weiterverkauf ist dort ab dem 1. September möglich.

Wiesn-Besuch auch ohne Tischreservierung

Um einen Tisch auf der Wiesn zu ergattern, benötigt man aber nicht immer unbedingt eine Reservierung. Vor allem unter der Woche ist es laut der Stadt München in der Regel kein Problem, einen Platz in einem der Festzelte zu finden. Bei schönem Wetter seien zudem auch die Biergärten rund um die Zelte eine Option.

Die Wiesn gilt als größtes Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Gäste aus aller Welt an. Dieses Jahr findet das Oktoberfest vom 21. September bis zum 6. Oktober statt.