Wiesn-Wetter in München: Wolkenverhangene zweite Woche beim bekanntesten Volksfest der Welt

Zum Auftakt des Münchner Oktoberfestes 2024 gab es nahezu „Kaiserwetter“. Doch danach wurde es durchwachsener und wolkig, mittlerweile hat die meteorologische Lage komplett umgeschlagen. Die milden Temperaturen sind einem feucht(fröhlich)en Wiesn-Spaß gewichen, Wind und Regen trüben dem ein oder anderen Besucher und Besucherin die Laune.

„So gut wie heute wird es so schnell nicht mehr“, sagte bereits vergangene Woche der DWD-Wetterberater Martin Schwienbacher. Das sei „nicht optimal“ für die Veranstalter. „Aber sie haben ja bei der Eröffnung Glück gehabt.“ Zu Beginn der zweiten Oktoberfest-Woche gab es tagsüber Temperaturen bis zu 15, 16 Grad und kühle Bedingungen.

München-Wetter für das Oktoberfest: Kühle, zweite Wiesn-Woche mit Regen

Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, bleibt es ähnlich zum Vortag nach der Nebelauflösung am Vormittag weiterhin bewölkt. „Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen“, prognostiziert das Online-Portal Wetter.com für München. Ab dem frühen Abend müssen Wiesn-Besucherinnen und Besucher mit Regen und leichtem Wind rechnen. Der Regen hält bis in die Nacht hinein an. Mit Maximaltemperaturen von erwarteten 12 Grad bleibt es weiterhin kühl. Wer sicher trocken bleiben möchte, muss sich aber am Wiesn-Eingang keine Sorgen machen: Regenschirme sind laut der offiziellen Internetseite Oktoberfest München erlaubt. Außerdem können lange Strümpfe, Jacke und Kopfbedeckung helfen, vor der typischen „Wiesn-Grippe“ schützen.

Dass es im Hinblick auf das Wetter noch „schlimmer“ geht, zeigt übrigens ein Rückblick in das Jahr 2022: Bei niedrigen Temperaturen und anhaltendem Regenwetter mit eisigem Wind konnte man auf dem Festgelände der Münchner Theresienwiese Glühwein genießen...

So wird das Wetter in München kommende Woche

Laut Veranstalter war das Oktoberfest 2024 bisher übrigens friedlich geprägt. Die Gründe für den laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) „extrem entspannten Verlauf“ sehen Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) und der Pressesprecher der Münchner Polizei, Andreas Franken, vor allem im meist guten Wetter. „Das Wetter war schön und freundlich. Und entsprechend freundlich waren auch die Besucher“, sagte Franken. Bleibt zu hoffen, dass es nach der Wetterwende in München nicht auch im Hinblick auf Sicherheit eine Trendumkehr gibt.